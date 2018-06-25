Внесен проект решения о прекращении договора с инвестором строительства ТРЦ на Почтовой

Председатель фракции "Объединение "Самопомич" в Киевсовете Сергей Гусовский совместно с руководителями фракций ВО "Батькивщина" и "Единство" Владимиром Бондаренко и Александром Омельченко подали проект решения о прекращении инвестиционного договора с компанией, которая строит торговый центр на Почтовой площади.

Как заявил Сергей Гусовский, принятие этого решения и должное его выполнение "поставит точку" в истории со скандальным строительством ТРЦ.

"Проект решения о прекращении инвестиционного договора является логическим продолжением борьбы за музей на Почтовой. Наша позиция остается неизменной – здесь должен быть именно музей, а не торговый центр", – отметил председатель фракции "Самопомич".

Проект решения "О прекращении инвестиционного договора № 050-13/і/124 от 17.04.2013 года "О строительстве объекта многофункционального назначения и комплексного благоустройства сквера на Почтовой площади отдельной очередью строительства в составе проекта "Реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади в Подольском районе" предусматривает три сценария, целью которых является прекращение договора с ООО "Хенсфорд-Украина" о строительстве подземного ТРЦ на Почтовой.

В частности, предлагается следующий алгоритм решения вопроса:

КГГА предложит ООО "Хенсфорд-Украина" прекратить инвестиционный договор по соглашению сторон. Если инвестор откажется добровольно прекратить договор, то КГГА проанализирует, должным ли образом выполнялись требования договора и, при наличии нарушений, воспользуется правом расторгнуть договор в одностороннем порядке.Если нет согласия сторон или нарушений в исполнении инвестиционного договора, КГГА инициирует расторжение договора через суд в связи с существенным изменением обстоятельств (выявление многочисленных находок археологического характера, имеющих выдающуюся историко-культурную ценность).

Напомним, 21 июня Киевсовет проголосовал за создание музея на Почтовой площади, но позиция о расторжении инвестиционного договора не стала составной этого решения.