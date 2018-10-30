Внезапная смерть участника "Нэнси" Сергея Бондаренко:друг музыканта рассказал резонансные детали

Неожиданная смерть участника группы "Нэнси" Сергея Бондаренко ошеломила Украину. Артист ушел из жизни в 31 год. Друг музыканта, гитарист группы "Мираж" Алексей Горбашов, рассказал свою версию гибели Сергея Бондаренко.

Своими догадками он поделился российскому таблоиду StarHit.

По словам Алексея Горбашова, в смерти его коллеги виновны украинские врачи. До госпитализации артист не имел никаких серьезных заболеваний, которые могли стать причиной гибели. За несколько дней до смерти Сергею Бондаренко сделали несложную операцию по удалению гульки на спине. После этого музыкант умер.

Читайте также: Участника группы "Нэнси" Сергея Бондаренко похоронили в Киеве: фото

"Умирать Сергей не собирался. Да, у него были какие-то проблемы со здоровьем, но не настолько, чтобы умирать в 31 год. Толик и Елена (родители Сергея Бондаренко, – 24 канал) сами не поняли, что с ним произошло. По их словам, у него какая-то гулька вылезла на спине. В больнице ее вырезали. Но, согласитесь, от этого люди не умирают. Судя по всему, в организме развилась некая инфекция. После операции Сергею стало только хуже. Его отвезли в реанимацию. Подсоединили к аппарату искусственного дыхания, а через два дня, 18 октября, он умер", – рассказал Алексей Горбашов.

Сейчас родственники погибшего Сергея Бондаренко не разглашают причины смерти артиста, указывая, что его смерть была вызвана болезнью. Доказать вину врачей будет сложно, ведь родители музыканта отказались от экспертизы.

Кроме этого, Алексей Горбашов отметил, что как и родители, да и сам Сергей Бондаренко имели гражданство Украины, поэтому и обратились за помощью к столичным медикам. Менять документы на российские музыкант не собирался, поэтому иногда сталкивался с проблемами во время гастролей в России.

Они принципиально не хотели делать российские паспорта, говорили, что патриоты своей страны. С 2016 находиться в России стало можно только 90 дней за полгода. Один раз Сережу даже депортировали из Москвы. Остановили на паспортном контроле, хлопнули по ушам, продержали всю ночь в "обезьяннике" и утром отправили обратно,

– вспомнил Алексей Горбашов.

Напомним, что 18 октября о смерти участника группы "Нэнси" рассказал его отец Анатолий Бондаренко. По словам гитариста группы Алексея Цыплакова, причиной смерти его коллеги стала болезнь, которая внезапно развилась. Певец умер в Киеве, в местной клинике.



7 декабря группа "Нэнси" запланировала выступление в Киеве во "Дворце спорта". Музыкальный коллектив находился в туре в поддержку нового 15 альбома. Сергей Бондаренко присоединился к группе в 2007 году, после чего активно гастролировал с музыкантами. Самая известная их песня – "Дым сигарет с ментолом", которая стала настоящим хитом в 90-х годах.