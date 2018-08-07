Внучка королевы Елизаветы II публично обнажилась на пляже Ибицы: скандальные фото 18+

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Амелия Виндзор, несмотря на строгие правила и запреты королевской семьи, обнажила грудь на публичном пляже Ибицы.

Об этом сообщает издание The Sun вместе с фотографиями, которые засняли папарацци.

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Члены королевской семьи обязаны придерживаться строгих правил. К примеру, Меган Маркл, которая только недавно стала герцогиней Сассекской, не может одевать откровенное декольте, мини-платье, красить ногти в яркие цвета и многое другое. Отмечается, что женщины королевской семьи должны выглядеть элегантно: им разрешено открывать плечи только на вечерних мероприятиях и только при наличии длинных перчаток.

Однако 22-летняя Амелия Виндзор, которая занимает 37 место в списке престолонаследия, публично разделась на пляже и загорала топлесс.



Амелия Виндзор



Амелия Виндзор

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Амелия Виндзор



​Амелия Виндзор

Вместе с дочерью графа Сент-Эндрюса Амелией отдыхала ее старшая сестра, 25-летняя Марина Шарлотта.



Марина Шарлотта и ​Амелия Виндзор