Внучка Софии Ротару показала как отдыхала в Сен-Тропе: очаровательные фото
Внучка известной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко наслаждается отдыхом на летних каникулах. Девушка, которая учится в Лондоне, отправилась на солнечное французское побережье в Сен-Тропе.
17-летняя Соня выложила в Instagram живописные кадры из морского путешествия.
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Девушка показала свои завтраки, а также опубликовала несколько снимков в изысканных платьях от украинского дизайнера Лили Пустовит, которая является крестной мамой Евдокименко.
Источник: 24 Канал
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