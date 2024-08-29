Во время атаки уничтожил 3 ракеты и БпЛА: погиб летчик Алексей Месь
В своем последнем бою в небе погиб летчик Воздушных Сил ВС Украины Алексей Месь. Он героически отдал жизнь за Украину 26 августа, во время отражения массированной атаки России.
В своем последнем бою Алексей уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА. Ему было присвоено звание полковника посмертно.
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Что известно о гибели Героя
В ПК "Запад" рассказали, что Алексей Месь провел свой последний бой в небе 26 августа. Он героически отражал массированную атаку России по Украине и уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА.
Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни. Алексей Месь был сильным и преданным воином, высококлассным летчиком, лидером на земле и в небе, хорошим другом, любящим сыном, отцом, мужем, патриотом своей страны,
– говорится в сообщении.
29 августа попрощаться с Героем пришли его собратья-летчики, командиры и подчиненные, друзья и коллеги и сотни простых украинцев.
Прощание с Алексеем Месем / Фото ПК "Запад"
"Дань с неба павшему пилоту отдала пара истребителей МиГ-29. Полет над процессией выполнили боевые друзья Алексея. Приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины подполковнику Алексею Месю присвоено воинское звание полковник посмертно", – отметили в ПК "Запад".
Что известно о массированной атаке 26 августа
- 26 августа Россия выпустила по Украине 127 ракет и 109 ударных БПЛА. Воздушным силам Украины удалось сбить 102 ракеты и 99 дронов. Там отметили, что это была самая массированная воздушная атака с начала полномасштабного вторжения.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате массированной атаки России пострадали 15 областей. Он также подчеркнул, что российские войска снова нацелились на энергетическую инфраструктуру.
- Россия также атаковала Киевскую ГЭС в Вышгороде. Сначала об этом сообщили СМИ, а впоследствии информацию подтвердили президент и МИД. К счастью, объект не получил серьезных повреждений.
- Председатель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что угрозы прорыва плотины Киевской ГЭС нет. Он подчеркнул, что ее разрушение невозможно, и подчеркнул, что ситуацию не следует сравнивать с той, что произошла на Каховской ГЭС.