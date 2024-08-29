Во время атаки уничтожил 3 ракеты и БпЛА: погиб летчик Алексей Месь

В своем последнем бою в небе погиб летчик Воздушных Сил ВС Украины Алексей Месь. Он героически отдал жизнь за Украину 26 августа, во время отражения массированной атаки России.

В своем последнем бою Алексей уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА. Ему было присвоено звание полковника посмертно.

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Что известно о гибели Героя

В ПК "Запад" рассказали, что Алексей Месь провел свой последний бой в небе 26 августа. Он героически отражал массированную атаку России по Украине и уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА.

Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни. Алексей Месь был сильным и преданным воином, высококлассным летчиком, лидером на земле и в небе, хорошим другом, любящим сыном, отцом, мужем, патриотом своей страны,

– говорится в сообщении.

29 августа попрощаться с Героем пришли его собратья-летчики, командиры и подчиненные, друзья и коллеги и сотни простых украинцев.

Прощание с Алексеем Месем / Фото ПК "Запад"

"Дань с неба павшему пилоту отдала пара истребителей МиГ-29. Полет над процессией выполнили боевые друзья Алексея. Приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины подполковнику Алексею Месю присвоено воинское звание полковник посмертно", – отметили в ПК "Запад".

Что известно о массированной атаке 26 августа