Во время воздушной тревоги прогремел взрыв во Львовской области

Под утро 21 сентября российские военные атаковали Украину крылатыми ракетами. Известно, что взрывы прогремели также во Львовской области.

Ближе к 6 утра взрывы прогремели сразу в нескольких областях Украины. По сути, примерно в это время российские ракеты залетели в воздушное пространство страны и маневрировали между областями.

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На Львовщине прогремел взрыв

06:35 глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что в Дрогобычском районе раздались взрывы. Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Вскоре он отметил, что на место происшествия в Дрогобычском районе выехали все профильные службы. Глава ОВА пообещал вскоре предоставить больше информации о происходящем.

Что известно о взрывах в других областях

Обратим внимание, что взрывы прогремели также в Ровно. Сообщение об этом поступило в 06:27. Об этом рассказали корреспонденты "Суспильного". Уже в 06:27 они отметили, что в части города отсутствует свет.

Во время воздушной тревоги взрывы также прогремели и в других областях. Как отметил заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, слышны взрывы. Он добавил, что работают силы ПВО. Жителей он призвал оставаться в укрытиях.

Между тем городской голова Харькова отметил, что в областном центре раздалось несколько взрывов. Местные корреспонденты насчитали, что их было шесть. По предварительным данным, россияне атаковали город ракетами С-300.

Также известно о взрывах в Киеве. В столице работала ПВО. В нескольких районах города зафиксировали падение обломков, в результате чего также пострадали. Собственно, в Дарницком районе известно о том, что 5 человек получили ранения. Трое госпитализированы, в том числе 9-летняя девочка.

Россияне также атаковали Черкассы. В центральной части города упали обломки. Пострадал объект социальной инфраструктуры. Известно о по меньшей мере пятерых пострадавших. Также под завалами есть еще один человек. Продолжается спасательная операция.