Во Франции из-за подозрения на холеру эвакуировали пассажиров самолета

147 пассажиров авиасудна, следовавшенр из Алжира во Францию, эвакуировали из-за подозрения на холеру. 8-летнему мальчику во время перелета стало плохо, все симптомы напоминали заражение опасной инфекцией.

Об этом сообщает The Lokal.

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Скорее всего, ребенок болен холерой, и пассажиров нужно будет эвакуировать в больницу для осмотра,

– сообщил один из французских спасателей, прибывший на место посадки самолета во французском Перпиньяне.

По информации издания, сразу после посадки мальчика доставили в местный госпиталь. После обследования врачи не подтвердили у него диагноз "холера".



Пассажирам и экипажу позволить выйти из самолета только после дезинфекции рук, а само воздушное судно должно вернуться пустым в Алжир для очистки и дезинфекции.



Добавим, что сейчас в Алжире зафиксирована вспышка холеры. С подозрением на опасное заболевание в больницы страны обратилось 147 человек. 49 случаев заражения холерой подтвердили, 2 человека погибло.