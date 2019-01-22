Во Франции люди чтят память пропавшего футболиста – приносят цветы и жгут фаеры: видео

Во французском Нанте большое количество людей собралось на площади Рояле, чтобы почтить память аргентинского футболиста Эмилиано Сала. Как известно, вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет вместе с игроком.

Люди приносят к площади цветы, а также свечи.

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Ранее в новом клубе аргентинца "Кардифф Сити" сделали заявление о его исчезновении.

Nantes taraftarları, Emiliano Sala için şehir meydanında toplandı. pic.twitter.com/R6FoSgPdge — Sporx (@sporx) 22 січня 2019 р.

Los fanáticos del Nantes se juntaron en la Plaza Royale para rezar por la aparición de Emiliano Sala, exgoleador del club ️ pic.twitter.com/20S5ctoZZj — Estadio (@estadioec) 22 січня 2019 р.

Люди громко выкрикивают имя 28-летнего футболиста.

Cánticos de "¡Emiliano Sala, Emiliano Sala!" en el centro de Nantes. Homenaje de la ciudad a su ex delantero. pic.twitter.com/7R4vSWwkBU — José M. Amorós (@JoseMAmoros4) 22 січня 2019 р.

В Нанте даже образовались очереди в цветочные магазины, а также люди зажгли файеры.

Los hinchas del Nantes hacen cola en la Plaza Royale para comprar flores amarillas, en homenaje a Emiliano Sala, de paradero desconocido. (vía @steph_lambert44) pic.twitter.com/reZKlf5X45 — SportsCenter (@SC_ESPN) 22 січня 2019 р.

Les supporters nantais se sont rassemblés place Royale à Nantes !#PrayForSala pic.twitter.com/EPKy6F329Y — Cyrille Chroniqueur Sportif (@CCSPARIS) 22 січня 2019 р.

A moving homage for Emiliano Sala unfolding in the centre of Nantes this evening. pic.twitter.com/JJuNXhd2Qe — Get French Football News (@GFFN) 22 січня 2019 р.

Напомним, вечером 21 января над Ла-Маншем пропал без вести самолет с футболистом Эмилиано Сала. Игрок подписал контракт с "Кардифф Сити" и летел из французского Нанта к своей новой команде. Над Ла-Маншем пилот самолета попросил экстренную посадку. После этого на высоте 700 метров над уровнем моря связь с самолетом пропала. Пока продолжается поисково-спасательная операция.

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