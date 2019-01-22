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      Во Франции люди чтят память пропавшего футболиста – приносят цветы и жгут фаеры: видео

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      Во Франции люди чтят память пропавшего футболиста
      Во Франции люди чтят память пропавшего футболиста / twitter.com

      Во французском Нанте большое количество людей собралось на площади Рояле, чтобы почтить память аргентинского футболиста Эмилиано Сала. Как известно, вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет вместе с игроком.

      Люди приносят к площади цветы, а также свечи.

      Читайте также: Эмилиано Сала исчез: что известно о футболисте "Кардиффа" и пропавшем самолете над Ла-Маншем

      Ранее в новом клубе аргентинца "Кардифф Сити" сделали заявление о его исчезновении.

       

       

       

       

       

       

       

       

      Люди громко выкрикивают имя 28-летнего футболиста.

       

       

       

       

      В Нанте даже образовались очереди в цветочные магазины, а также люди зажгли файеры.

       

       

       

       

       

       

       

      Напомним, вечером 21 января над Ла-Маншем пропал без вести самолет с футболистом Эмилиано Сала. Игрок подписал контракт с "Кардифф Сити" и летел из французского Нанта к своей новой команде. Над Ла-Маншем пилот самолета попросил экстренную посадку. После этого на высоте 700 метров над уровнем моря связь с самолетом пропала. Пока продолжается поисково-спасательная операция.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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