Во Франции люди чтят память пропавшего футболиста – приносят цветы и жгут фаеры: видео
Во французском Нанте большое количество людей собралось на площади Рояле, чтобы почтить память аргентинского футболиста Эмилиано Сала. Как известно, вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет вместе с игроком.
Люди приносят к площади цветы, а также свечи.
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Ранее в новом клубе аргентинца "Кардифф Сити" сделали заявление о его исчезновении.
Люди громко выкрикивают имя 28-летнего футболиста.
В Нанте даже образовались очереди в цветочные магазины, а также люди зажгли файеры.
Напомним, вечером 21 января над Ла-Маншем пропал без вести самолет с футболистом Эмилиано Сала. Игрок подписал контракт с "Кардифф Сити" и летел из французского Нанта к своей новой команде. Над Ла-Маншем пилот самолета попросил экстренную посадку. После этого на высоте 700 метров над уровнем моря связь с самолетом пропала. Пока продолжается поисково-спасательная операция.
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