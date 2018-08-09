Во Франции выпустили марки в честь победы сборной на Чемпионате мира по футболу
Почта Франции выпустила коллекционные марки в честь победы их сборной на Чемпионате мира по футболу 2018 года.
На марках имеется надпись "Merci les Bleus" как благодарность сборной (les Bleus – название сборной Франции в честь синего цвета, в котором выступает команда). А также две звезды как символ побед сборной на Чемпионате мира (в 1998 и 2018 годах). На одной из марок изображены силуэты фанатов снизу.
Читайте также: Показательный ЧМ-2018: украинские комплексы на фоне хорватского патриотизма
Стоит отметить, что на самих марках не изображены футболисты или тренера сборной Франции.
К слову, чемпионом мира стал игрок, который не провел ни одного матча за сборную Франции.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Кандидат на пост президента ФИФА отвергает обвинения в коррупции25 мая 2011 , 18:39
Хоккеист сменил украинское гражданство на российское31 августа 2013 , 17:04 2
"Динамо" рассматривает кандидатуру Аллегри1 мая 2014 , 11:33
Безопасностью на чемпионате мира по футболу-2018 в России будет заниматься ФСБ11 ноября 2015 , 15:18