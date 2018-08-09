Во Франции выпустили марки в честь победы сборной на Чемпионате мира по футболу

Почта Франции выпустила коллекционные марки в честь победы их сборной на Чемпионате мира по футболу 2018 года.

На марках имеется надпись "Merci les Bleus" как благодарность сборной (les Bleus – название сборной Франции в честь синего цвета, в котором выступает команда). А также две звезды как символ побед сборной на Чемпионате мира (в 1998 и 2018 годах). На одной из марок изображены силуэты фанатов снизу.

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Стоит отметить, что на самих марках не изображены футболисты или тренера сборной Франции.

К слову, чемпионом мира стал игрок, который не провел ни одного матча за сборную Франции.

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