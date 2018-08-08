Во Львове – фальшивый кофе: полиция задержала виновных

Работники правоохранительных органов прекратили изготовление и продажу фальсифицированного кофе. Следствие установило личность организатора, расположение подпольного производства и схемы сбыта подделок. Впрочем, приговор суда не оказался слишком суровым.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Львовской области.

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45-летний львовянин хорошо продумал все моменты "бизнеса": в собственном доме на втором этаже создал цех, к которому добраться можно было только на лифте и который изготавливал более тысячи пачек кофе в день. К тому же, сбывал "кофе" человек через подставных лиц, которые поставляли этот "продукт" на рынки и в небольшие магазины. Продажи осуществлялись даже через интернет.



В собственном доме на втором этаже мужчина создал цех



Во время обыска полиция изъяла оборудование, 19 тысяч упаковок готовой к реализации продукции, 100 килограмм сырья. Владельцы торгового знака, продукцию которого подделывали, подтвердили причинение им значительного ущерба в результате реализации фальсифицированного кофе.



Владельцы торгового знака подтвердили причинение им значительного ущерба



Суд признал подозреваемого виновным и назначил наказание: штраф в размере 1500 необлагаемых минимумов. Речь идет о 25 тысячах 500 гривен. К слову, только в день обыска у преступника изъяли 17 тысяч гривен, заработанных незаконным путем.