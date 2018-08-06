Во Львове из окна поликлиники выпрыгнул мужчина
Во Львове из окна поликлиники на улице Симоненко выпрыгнул мужчина почтенного возраста, оставив после себя записку.
Об этом информирует пресс-служба НПУ.
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"Сегодня, 6 августа, около 10.30 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что в результате падения из окна поликлиники на улице Симоненко погиб мужчина", – говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, 92-летний житель Львова выпал из окна лестничной клетки на седьмом этаже поликлиники. Указано, что мужчина оставил записку с просьбой никого не винить в его смерти.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Источник: 24 Канал
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