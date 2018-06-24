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Во Львове неизвестные напали на лагерь ромов: есть жертвы, ранен ребенок

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Во Львове неизвестные напали на лагерь ромов
Во Львове неизвестные напали на лагерь ромов / Иллюстративное фото

В субботу вечером, 13 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

На место происшествия по вызову выехала следственно-оперативная группа, работники других служб и подразделений полиции Львовщины. Правоохранители пресекли правонарушения и задержали 7 человек, причастных к нападению.

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Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия, а также решает вопрос об открытии уголовного производства.

По информации Zaxid.net, нападение на лагерь ромов было совершено на ул. Трускавецкой. В результате инцидента погиб 24-летний ром, который является жителем села Ровно Закарпатской области.

Еще троих ромов госпитализировали с ножевыми ранениями – 19-летнего жителя города Мукачево, 30-летнюю жительницу села Буркатов Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем села Буркатов.

К слову, 7 июня в Киеве активисты "Национальной дружины" разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке. Несколько десятков активистов с топорами и кувалдами разбили все здания в поселении.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Дети Жертвы Расследования Полиция Ромы Новости Львова
Источник: 24 канал
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