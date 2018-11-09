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      Во Львове ограничили использование полиэтиленовых пакетов

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      Во Львове ограничили использование полиэтиленовых пакетов
      Во Львове ограничили использование полиэтиленовых пакетов / Фото из открытых источников

      В пятницу, 9 ноября, во Львове местная власть одобрила ограничение использования полиэтилена в торговых точках. Отныне владельцам супермаркетов и магазинов рекомендовано предлагать покупателям альтернативу одноразовым пакетам – бумажные пакеты, многоразовые сумки и тому подобное.

      Об этом сообщает Zaxid.net.

      Кроме того, торговые сети Львова должны разработать программу лояльности к клиентам, чтобы поощрить их использовать многоразовые пакеты.

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      Запланирован поэтапный переход от полиэтилена к более экологической упаковке. Первым шагом будет добровольная, лояльная система предложения различных видов упаковок в супермаркетах. Затем городской совет предложит альтернативу не только полиэтиленовым пакетам, но и другим вредным упаковкам, например, пенопласта.

      Часть супермаркетов Львова уже готова перейти от одноразовых полиэтиленовых пакетов на более экологичные, заверил заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко. Он добавил, что после супермаркетов переход от полиэтилена распространится на малые магазины и рынки.

      Кроме того, в планах местной власти – провести просветительскую работу в школах относительно негативного влияния на окружающую среду полиэтиленового упаковки. Также в городе создадут пункты приема полиэтиленовых пакетов.

      Отметим, что полиэтиленовые пакеты разлагаются аж 15 лет. Сколько времени разлагается другой мусор: смотрите инфографику:

      Поліетиленові пакети сміття розклад довкілля екологія

      Теги: Новости Украины Экология Новости Львова
      Источник: 24 Канал
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