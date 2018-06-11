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Во Львове открыли Open Space ЗАГС европейского образца

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В понедельник, 11 июня. Во Львове начал работать центр по оказанию услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния европейского образца - Open Space.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции Украины.

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Отмечается, что подобные государственные учреждения уже функционируют в Киеве (около года) и Одессе (месяц).

Здесь мы собрали наиболее популярные среди наших граждан услуги: регистрацию рождения ребенка, изменение имени, подачу документов для бракосочетания, получение копий документов. Всего 12 услуг, большинство из которых можно получить всего за несколько минут,
– отметил глава Минюста Павел Петренко

В планах Министерства юстиции в ближайшее время открыть подобные офисы-Open Space в Виннице, Ужгороде, Сумах и Херсоне.

В открытии центра принимала участие представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. В качестве примера работы учреждения она получила в подарок к 30 годовщине супружеской жизни копию свидетельства о браке.

"В то время, когда Ирина регистрировала свой брак, выдавалось одно свидетельство. Сейчас Министерство юстиции выдает две копии документа: одну – мужу, а вторую – жене, чтобы обеспечить равенство прав супругов. Поэтому сегодня я выдал свидетельство о браке Ирине Луценко. Получение этого документа заняло всего несколько минут. Поэтому призываю всех украинцев пользоваться нашими современными сервисами. Любите, женитесь, рожайте детей – а о бумагах позаботится Минюст", – отметил Павел Петренко.

Теги: Новости политики Новости Украины Павел Петренко Министерство юстиции Новости Львова Фотоновости
Источник: 24 Канал
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