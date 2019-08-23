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      Во Львове открыли первый в Украине Мемориал Героев Небесной Сотни: невероятные фото и видео

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      Во Львове открыли первый в Украине Мемориал памяти Героев Небесной Сотни
      Во Львове открыли первый в Украине Мемориал памяти Героев Небесной Сотни / Фото: Анна Палюх и Роман Балук

      В День государственного флага, 23 августа, во Львове открыли уникальный Мемориал Героям Небесной Сотни. Интересно, что на площади есть стела, на которой выгравированы имена героев и их портреты.

      Отметим, что открывают лишь первую часть мемориала, ведь еще нужно будет достроить пешеходный мост, который соединит памятник со сквером "На валах".

      К теме: Епифаний посетил мемориал Небесной Сотни во Львове: когда открытие

      Церемония началась в 11:30 во Львове, в открытии стелы мемориала приняли участие городские власти, в частности выступал и Андрей Садовый, и семьи героев Небесной сотни со всей Украины.

      Интересно, что называют памятник – местом силы, местом памяти и местом почтения.

      Во сколько обошелся мемориал? На строительство Мемориала Героев Небесной Сотни – стелы, смотровых площадок, лестниц и тому подобное – потратили около 20 миллионов гривен.

      Мемориал Героев Небесной Сотни: фото Анны Палюх и Романа Балука

      Интересная задумка архитекторов. Отметим, что проект разработали львовская команда архитекторов (в частности, Андрея Лесюка, Марии Яструбчак и Кристины Пундак). По их замыслу, на крыше моста должны вырезать имена Героев Небесной Сотни, сквозь которые во время дождя будет стекать вода, символизируя "вечные слезы" по погибшим, а в солнечную погоду, буквы будут подсвечены естественный светом.

      Смотрите видео: как выглядит Мемориал Героев Небесной Сотни за день до открытия

      Важно! Торжественное открытие Мемориала Героев Небесной Сотни можно посмотреть онлайн – по этой ссылке.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Строительство Небесная Сотня
      Источник: 24 канал
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