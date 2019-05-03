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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС НОВОСТИ ОДЕССЫ

      Во Львове отравились 57 военнослужащих Нацгвардии

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      Пока причины отравления неизвестны
      Пока причины отравления неизвестны / Фото из открытых источников

      В одной из частей Национальной гвардии во Львове 57 военнослужащих массово получили пищевое отравление.

      Накануне все больные находились на службе по охране общественного порядка во Львове. К некоторым из них приезжали родственники. Контрактники и срочники начали обращаться в военный госпиталь сразу после пасхальных праздников, отмечает пресс-служба Западного территориального управления Нацгвардии Украины.

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      Причины отравления пока неизвестны. По факту халатного отношения к военной службе военная прокуратура открыла уголовное производство.

      Ели все по-разному, часть большая, поступили только 57 человек. Часть была в нарядах на охрану, других посетили родители, там и торты, и колбасы были, все было. Найти одну причину практически не удалось,
      – заявил врач инфекционист военного госпиталя Нацгвардии Михаил Венгрен.

      Отмечается, что после инцидента в столовой воинской части была проведена санитарная проверка, были отобраны образцы пищи и смывы. В ближайшее время будут доступны результаты обследования столовой.

      Всем военнослужащим, в которых обнаружены признаки расстройства пищеварения, была оказана необходимая медицинская помощь. На сегодня их состояние здоровья удовлетворительное.

       

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      Теги: Новости Украины Нацгвардія Новости Львова Отравление
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