Во Львове перепрофилируют швейные фабрики: там будут шить костюмы биозащиты

Из-за пандемии коронавируса в мире и вероятности распространения инфекции в Украине львовские швейные предприятия перепрофилируют. Их работники теперь будут изготавливать костюмы биологической защиты для местных больниц.

На Львовщине за последние сутки, 16 марта, почти вдвое возросло количество пациентов с подозрением на Covid-19. По последней информации, таких людей – 14, среди них есть 2 детей. Поэтому местные власти активно вводят ряд необходимых мер реагирования. В частности, мэр Львова Андрей Садовый провел встречу с крупными представителями местного бизнеса, передает пресс-служба ЛГС.

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Бизнесмены пообещали Садовому найти и докупить для города аппараты искусственной вентиляции легких. Кроме того, во Львове должен появиться специальный аппарат, чтобы результаты анализа на вирус не нужно было ждать из столицы. Также ведутся переговоры с Южной Кореей о закупке тест-систем, которые бы быстро определяли болезни.

Мы забираем 2 тысячи костюмов биологической защиты и передаем их на больницы. А также наши швейные предприятия, действующие в городе Львове, перепрофилируются и начинают шить такие костюмы – биологической защиты – для наших больниц,

– рассказала заместитель мэра Львова Галина Сличная.

Карантин в Украине по состоянию на 17 марта

Украина ввела карантин на своей территории из-за пандемии коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Кроме того, государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

С 12:00 18 марта ограничения будут касаться и междугородного транспорта. Будут запрещены любые пассажирские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки.

В городах действуют строгие ограничения на пользование общественным транспортом, в маршрутках можно ездить только по 10 человек, а в вагонах трамвая и троллейбусах по 20. Метро в Киеве, Днепре и Харькове в течение 17 марта вообще прекращают работу.

Также в городах закрываются все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта введен режим чрезвычайной ситуации.

Внимание! Во Львове превентивные меры по предотвращению вспышки коронавируса в регионе заработали раньше, чем на остальной территории Украины. Да, 16 марта там закрыли все заведения торговли, общественного питания и тому подобное. Работают только аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки, почтовые отделения.