Во Львове после конфликта с охранниками местного ресторана умер мужчина, – очевидцы
В ночь на 9 апреля после конфликта с охранниками местного ресторана возле заведения нашли тело мертвого мужчины.
Об этом пишет Zaxid.net.
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По словам очевидцев, мужчина умер после избиения охранниками заведения "Старгород".
Умерший был родом из Львовской области
Информацию о смерти посетителя ресторана подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская. Окончательную причину установит экспертиза.
Около 03:00 на 102 поступило сообщение о смерти мужчины на улице Римлянина. Следственно-оперативная группа, которая выезжала на место происшествия, установила, что погибшим является 31-летний житель Червонограда. Пока не можем говорить, что он умер в результате избиения охранниками ресторана – тело направлено на экспертизу и только после ее проведения будет известна причина смерти,
– отметила Светлана Добровольская.
Администрация "Старгород" отказалась комментировать Zaxid.net инцидент.
Само заведение уже не впервые фигурирует в скандалах. Так в декабре прошлого года, охранников ресторана "Старгород" обвиняли в избиении участников АТО.