Во Львове празднуют Китайский новый год: зрелищные фото и видео

Во Львове отмечают Китайский Новый год. Праздник пришелся на 25 января и продлится три дня. Город украсили необычными пандами, а на главной площади пройдут традиционные китайские угощения.

Во Львове Китайский Новый год – винчунге – празднуют уже девятый год подряд.

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Оформление города

Специально к Китайскому Новому году художник Тарас Носара разрисовал гипсовых панд. Для орнамента он избрал похожие в украинской и китайской культурах росписи – петухов и павлинов. 15 панд расставят в туристических местах Львова.



Художник разрисовывает панду Художник выбрал похожие для Украины и Китая орнаменты



Пандами украсят Львов

Празднование и традиционная еда

Между тем на площади Рынок начинаются празднования. Гостей города угощают традиционными китайскими пельменями, лапшой с овощами, которые готовят на месте. Кроме пельменей на сковороду бросают составляющие лапши с овощами.

Гостей ждет яркое световое шоу, концерты и шествие двадцатиметровых драконов.

Что известно о китайском Новом годе В Китае – это праздник весны и начала года. Он собирает за круглым столом всю семью. Традиционно, празднования длятся 15 дней. По летоисчислению китайцев – сейчас 4718 год.

Смотрите видео 24 канала: как во Львове празднуют Китайский Новый год