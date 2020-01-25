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      Во Львове празднуют Китайский новый год: зрелищные фото и видео

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      Китайский Новый год / 24 канал

      Во Львове отмечают Китайский Новый год. Праздник пришелся на 25 января и продлится три дня. Город украсили необычными пандами, а на главной площади пройдут традиционные китайские угощения.

      Во Львове Китайский Новый год – винчунге – празднуют уже девятый год подряд.

      Читайте также: Китайский Новый год 2020: дата и традиции праздника

      Оформление города

      Специально к Китайскому Новому году художник Тарас Носара разрисовал гипсовых панд. Для орнамента он избрал похожие в украинской и китайской культурах росписи – петухов и павлинов. 15 панд расставят в туристических местах Львова.

      новий рік китайський
      Художник разрисовывает пандукитайський новий рікХудожник выбрал похожие для Украины и Китая орнаменты

      китайський новий рік
      Пандами украсят Львов

      Празднование и традиционная еда

      Между тем на площади Рынок начинаются празднования. Гостей города угощают традиционными китайскими пельменями, лапшой с овощами, которые готовят на месте. Кроме пельменей на сковороду бросают составляющие лапши с овощами.

      Гостей ждет яркое световое шоу, концерты и шествие двадцатиметровых драконов.

      Что известно о китайском Новом годе В Китае – это праздник весны и начала года. Он собирает за круглым столом всю семью. Традиционно, празднования длятся 15 дней. По летоисчислению китайцев – сейчас 4718 год.

      Смотрите видео 24 канала: как во Львове празднуют Китайский Новый год

       

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      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Китай Новости Украины Новогодние праздники Новости Львова
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