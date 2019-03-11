Во Львове сотни людей одновременно спели гимн Украины: увлекательное видео
Во Львове примерно триста горожан вместе спели гимн Украины. Так львовяне отметили 154-ю годовщину со времени его первого исполнения.
Пели гимн в центре города на площади Рынок, сообщают журналисты 24 канала.
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Перед началом выступления горожане развернули огромный флаг Украины, а на здании горсовета повесили плакаты с тремя куплетами гимна. К акции присоединился и мэр города Андрей Садовый.
Гимн Украины – это особый символ, который выделяет наше государство... Для каждого из нас он имеет свое значение,
– рассказала участница акции Виктория.
Видео: сотни людей одновременно спели гимн Украины
Горожане развернули большой флаг Украины
А на горсовете разместили плакаты со словами гимна
Музыканты помогали исполнять гимн
К акции приобщались все: горожане, гости города, полицейские, военные
Видео: во Львове сотни горожан спели гимн вместе
Когда впервые зазвучал гимн Украины?
Впервые гимн "Ще не вмерла Украина" зазвучал в 1865 году в Перемышле во время Шевченковского концерта. За три года до этого фольклорист Павел Чубинский написал стихотворение. А отец Михаил Вербицкий создал к нему музыку.
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