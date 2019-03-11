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      Во Львове сотни людей одновременно спели гимн Украины: увлекательное видео

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      Во Львове примерно триста горожан вместе спели гимн Украины. Так львовяне отметили 154-ю годовщину со времени его первого исполнения.

      Пели гимн в центре города на площади Рынок, сообщают журналисты 24 канала.

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      Перед началом выступления горожане развернули огромный флаг Украины, а на здании горсовета повесили плакаты с тремя куплетами гимна. К акции присоединился и мэр города Андрей Садовый.

      Гимн Украины – это особый символ, который выделяет наше государство... Для каждого из нас он имеет свое значение,
      – рассказала участница акции Виктория.

      Видео: сотни людей одновременно спели гимн Украины

      у львові сотні людей заспівали гімн
      Горожане развернули большой флаг Украины

      у львові сотні людей заспівали гімн
      А на горсовете разместили плакаты со словами гимна

      у львові сотні людей заспівали гімн
      Музыканты помогали исполнять гимн

      у львові сотні людей заспівали гімн
      К акции приобщались все: горожане, гости города, полицейские, военные

      Видео: во Львове сотни горожан спели гимн вместе

      Когда впервые зазвучал гимн Украины?
      Впервые гимн "Ще не вмерла Украина" зазвучал в 1865 году в Перемышле во время Шевченковского концерта. За три года до этого фольклорист Павел Чубинский написал стихотворение. А отец Михаил Вербицкий создал к нему музыку.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова
      Источник: 24 канал
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