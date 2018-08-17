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Во Львове создали штаб для ликвидации последствий непогоды

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Затопленная улица Сахарова во Львове
Затопленная улица Сахарова во Львове / Фото из свободных источников

Во Львовском городском совете создали координационный штаб для ликвидации последствий ливня, который подтопил ряд улиц города.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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Директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Ирина Маруняк рассказала, что к работе привлечены все службы города. Завтра, в субботу, 18 августа, для коммунальных предприятий объявлен рабочий день.

Аварийные бригады чистят дождеприемники. Работники ЛГКП "Львовводоканал" устанавливают крышки люков. Техника "Львовводоканал" привлечена к работе на улице Торфяной, где подтопило первый этаж дома, где расположены офисные помещения. Работают все работники ЛКП, они расчищают прибордюрную часть, собирают землю и ил,
– отметила Ирина Маруняк.

По ее словам, сформированы группы, которые обследуют подвальные помещения на улицах, где было больше всего воды – это улица Сахарова, Городецкая, Богуна, Черновола, Родниковая и тому подобное.

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Последствия непогоды во Львове

Жителей города просят обо всех чрезвычайных ситуациях сообщать "Горячую линию города" по телефону 15-80, чтобы коммунальные службы оперативно реагировали и устраняли недостатки непогоды.

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Улица Сахарова во Львове

Добавим, движение электротранспорта в городе восстановлено полностью.

Напомним, в пятницу, 17 августа, во Львове бурлила ужасная непогода. Мощный дождь, который продолжался в городе больше часа, подтопил немало улиц. По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии за день во Львове выпало 28% осадков от месячной нормы.

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости Львова
Источник: 24 Канал
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