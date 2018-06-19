Во Львове устроят "Олимпийский день"

В субботу, 23 июня, в 11:00 на площади перед Оперным театром состоится масштабное социально-спортивное мероприятие "Олимпийский день".

Об этом сообщается на официальном сайте Львовского государственного университета физической культуры.

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Мероприятие проводится ежегодно почти в 200 странах мира и посвящается дню создания Международного Олимпийского Комитета.

Участников ждут встречи, зарядка с олимпийцами и показательные выступления с мастер-классами по разным видам спорта.

Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах по различным видам спорта, а именно: велотриалу, тяжелой атлетике, каратэ, футболу, настольному теннису, скалолазанию, боксу, бадминтону, дзюдо, тхэквондо, баскетболу, художественной гимнастике и лыжному спорту.

Главным событием программы празднования станет символический Олимпийский забег на 500 метров. Его участники могут получить памятный сувенир, а также принять участие в розыгрыше подарков от отделения Национального Олимпийского комитета Украины во Львовской области.

Отметим, что Олимпийский день охватит всю страну – мероприятия по этому случаю состоятся в каждом областном центре, а также во многих других городах, городках, поселках и селах.

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