Во Львове ввели туристические карточки: что это такое и как работает

Lviv City Card – карта скидок и бесплатных посещений музеев, действует во Львове уже почти месяц. Это специальное предложение для туристов, в том числе и иностранцев.

Цена карточки, которая действует сутки, составляет 250 гривен. Вообще есть еще предложения на два и три дня, их стоимость 350 и 450 гривен.

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Она предоставляет скидки в заведениях питания и магазинах, позволяет бесплатно посещать почти 20 музеев и галерей, ездить на электротранспорте. И подниматься на Ратушу. Сюда также добавляют и SIM-карту украинского оператора. Lviv City Card действует в городе почти месяц и уже популярна среди туристов.

Сейчас у нас продано уже более двадцати карточек. То есть в основном покупают иностранцы, это Бельгия и Германия, Великобритания и Франция. Также покупали уже и украинцы,

– рассказала координатор Lviv City Card Анастасия Гирзекорн.

В некоторых ресторанах владельцам карты предлагают скидку от десяти до двадцати процентов.

Здесь есть еще много скидок в рестораны и кафе, а мне это очень нравится. Потому что когда турист приезжает сюда, он должен еще и есть что-то,

– рассказал турист.

Чтобы успеть везде – без общественного транспорта не обойтись. Поэтому проезд в электротранспорте с Lviv City Card бесплатный. Сейчас контроллеры только проверяют наличие карточки. Впрочем, впоследствии будут сканеры для QR кода.

Подобной карточки в других городах Украины нет. А вот за рубежом в крупных туристических городах – это обычная практика.