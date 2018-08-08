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Во Львове выбрали самый красивый городской дворик: видео

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Самый красивый дворик Львова
Самый красивый дворик Львова / 24 канал

Во Львове определили самый красивый двор. Это двор многоэтажного дома, обустроенный в виде сада.

Красоту в нем на вели сами жители.

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Сегодня в этом дворе растут экзотические растения, есть каменные и деревянные клумбы, а также – огороженная детская площадка.

"Поскольку я люблю хорошую среду, стал с друзьями делать ограждение детской площадки, беседку, сажать экзотические деревья, такие как гинга, тюльпанное дерево, различные тисы, туи, цветы, делать горки из камня", – рассказал житель дома Юрий Волощак.

Видео: комментарий Юрия Волощака

Отметим, что самый красивый двор выбирали среди 12-ти претендентов на Facebook-странице горячей линии города в течение месяца.

Видео: во Львове определили самый красивый двор

 

Теги: Новости Украины Новости Львова
Источник: 24 канал
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