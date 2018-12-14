Во Львове заработала фабрика Святого Николая: яркий фоторепортаж

Во Львове заработала самая волшебная фабрика в мире – фабрика Святого Николая. Именно там каждый год, за неделю до праздника, сотни волонтеров собирают подарки со всего города. Чтобы 19 декабря Николай пришел и к детям из малообеспеченных или многодетных семей. В этом году фабрика открывает свои двери уже 18 лет.

Чтобы получить почетное звание помощника Николая все 500 добровольцев проходили специальное обучение.

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Они готовят подарки для детей ветеранов боевых действий на Донбассе, а также детей из малообеспеченных и многодетных семей. Для каждого ребенка подарки выбирают сами. Знают только об увлечениях детей. Далее – формируют пакет из презентов и обязательно добавляют туда собственные пожелания. К волонтерам присоединились и местные школьники.



Открытие фабрики Святого Николая

Перевоплотился в помощника Святого Николая и городской голова Львова. Пришел на праздничную фабрику с подарками – книгами.

Этот год юбилейный для "Просвіти" – 150 лет, дети должны читать. Я понимаю, что ноутбуки, планшеты – это хорошо, но ничего не может заменить хорошую книгу,

– сказал городской голова Львова Андрей Садовый.

Львовян призывают присоединяться к фабрике Святого Николая. Подарки можно приносить ежедневно с 10:00 до 19:00. Больше всего малышам нужны сладости и канцтовары.



Мэр города Львова



Волонтеры Фабрики Святого Николая

"К акции можно присоединиться как водитель Святого Николая, например. Помочь доставить волонтеров к детям. Также можно что-то принести, например, канцтовары или средства гигиены нам сейчас очень это нужно, или что-то сладкое", – заявил координатор акции Павел Ковальчук.



Фабрика Святого Николая



Мэр города Львова Андрей Садовый



Волонтеры

Будет работать фабрика до 16 декабря. Тогда еще несколько дней подготовки и волонтеры вместе со Святым Николаем лично посетят детей.