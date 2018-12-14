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      Во Львове заработала фабрика Святого Николая: яркий фоторепортаж

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      Во Львове заработала самая волшебная фабрика в мире – фабрика Святого Николая. Именно там каждый год, за неделю до праздника, сотни волонтеров собирают подарки со всего города. Чтобы 19 декабря Николай пришел и к детям из малообеспеченных или многодетных семей. В этом году фабрика открывает свои двери уже 18 лет.

      Чтобы получить почетное звание помощника Николая все 500 добровольцев проходили специальное обучение.

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      Они готовят подарки для детей ветеранов боевых действий на Донбассе, а также детей из малообеспеченных и многодетных семей. Для каждого ребенка подарки выбирают сами. Знают только об увлечениях детей. Далее – формируют пакет из презентов и обязательно добавляют туда собственные пожелания. К волонтерам присоединились и местные школьники.

      фабрика Святого Миколая
      Открытие фабрики Святого Николая

      Перевоплотился в помощника Святого Николая и городской голова Львова. Пришел на праздничную фабрику с подарками – книгами.

      Этот год юбилейный для "Просвіти" – 150 лет, дети должны читать. Я понимаю, что ноутбуки, планшеты – это хорошо, но ничего не может заменить хорошую книгу,
      – сказал городской голова Львова Андрей Садовый.

      Львовян призывают присоединяться к фабрике Святого Николая. Подарки можно приносить ежедневно с 10:00 до 19:00. Больше всего малышам нужны сладости и канцтовары.

      мер Львова
      Мэр города Львова

      фабрика Святого Миколая
      Волонтеры Фабрики Святого Николая

      "К акции можно присоединиться как водитель Святого Николая, например. Помочь доставить волонтеров к детям. Также можно что-то принести, например, канцтовары или средства гигиены нам сейчас очень это нужно, или что-то сладкое", – заявил координатор акции Павел Ковальчук.

      фабрика Святого Миколая
      Фабрика Святого Николая

      мер львова садовий
      Мэр города Львова Андрей Садовый

      львів
      Волонтеры

      Будет работать фабрика до 16 декабря. Тогда еще несколько дней подготовки и волонтеры вместе со Святым Николаем лично посетят детей.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Дети и несовершеннолетние Андрей Садовой благотворительность Новогодние праздники Новости Львова
      Источник: 24 канал
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