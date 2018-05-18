Во Львовской области военный-контрактник совершил самоубийство
Во Львовской области в селе Верхняя Белка найден мертвым военнослужащий службы по контракту Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. По данному факту начато расследование.
Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Западного региона.
В прокуратуре уточнили, что 17 мая вечером тело 38-летнего военного без признаков жизни было обнаружено во дворе его дома. По предварительной версии, причина смерти – самоубийство.
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В настоящее время проводится комплекс следственных розыскных действий по установлению обстоятельств происшествия и возможных причастных лиц к совершению преступления.
Полиция проводит досудебное по статье "Умышленное убийство".
Источник: 24 Канал
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