Во Львовской области военный-контрактник совершил самоубийство

Во Львовской области в селе Верхняя Белка найден мертвым военнослужащий службы по контракту Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. По данному факту начато расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Западного региона.



В прокуратуре уточнили, что 17 мая вечером тело 38-летнего военного без признаков жизни было обнаружено во дворе его дома. По предварительной версии, причина смерти – самоубийство.

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В настоящее время проводится комплекс следственных розыскных действий по установлению обстоятельств происшествия и возможных причастных лиц к совершению преступления.



Полиция проводит досудебное по статье "Умышленное убийство".