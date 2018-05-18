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Во Львовской области военный-контрактник совершил самоубийство

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Военный совершил самоубийство во Львовской области
Военный совершил самоубийство во Львовской области / Иллюстративное фото

Во Львовской области в селе Верхняя Белка найден мертвым военнослужащий службы по контракту Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. По данному факту начато расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Западного региона.

В прокуратуре уточнили, что 17 мая вечером тело 38-летнего военного без признаков жизни было обнаружено во дворе его дома. По предварительной версии, причина смерти – самоубийство.

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В настоящее время проводится комплекс следственных розыскных действий по установлению обстоятельств происшествия и возможных причастных лиц к совершению преступления.

Полиция проводит досудебное по статье "Умышленное убийство".

Теги: Новости Украины Жертвы Самоубийство Новости Львова Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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