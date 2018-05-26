Во время финала Лиги чемпионов на поле выбежал фанат: фото

В финале Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" в Киеве на НСК "Олимпийский", на последней минуте игры на поле выбежал фанат.

Это было в моменте, когда в атаке находился "Реал", а с мячом был Криштиану Роналу. Он имел возможность забить, но фанат, который выбежал аккурат возле него, фактически сорвав атаку. После этого и прозвучал финальный свисток.

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Фанат на поле в момент атаки "Реала"

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Стоит добавить, что букмекерские конторы принимали ставку на то, что во время игры на поле выбежит фанат. Однако это должен был быть голый фанат.