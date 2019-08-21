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      Водитель Jaguar протащил сотню метров полицейского в Днепре: видео

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      В Днепре полицейские остановили водителя авто Jaguar S-Type за нарушение правил дорожного движения. Во время общения мужчина резко начал ехать и протянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь.

      Полицейский получил многочисленные ушибы, а горе-водитель скрылся.

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      Правоохранители сразу ввели оперативный план "Перехват". 37-летнего нарушителя задержали и доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции.

      Водителю элитного авто грозит уголовная ответственность за угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Максимальное наказание, которое грозит задержанному, – до трех лет лишения свободы.

      Водитель Jaguar протащил сотню метров полицейского, который держался за дверь авто: видео

       

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Транспорт Авто Новости Днепра Полиция
      Источник: 24 канал
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