Украине нужны другие виды оружия, – республиканец раскритиковал действия Конгресса

США до сих пор не приняли военную помощь для Украины на 2024 год. Кроме того, Киеву нужны другие виды оружия, которые помогут нанести России поражение.

Об этом 24 Каналу рассказал член Республиканской партии Борис Пинкус, отметив, что 61 миллиарда долларов, который должны выделить Украине, недостаточно. Нужно передавать и другое оружие, которое нанесет оккупантам серьезные проблемы.

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Пора наконец давать Украине то, что ей нужно

Пинкус не согласен с позицией Джо Байдена, который до сих пор не предоставил Украине мощные виды оружия. По его мнению, сейчас в администрации президента США царит подход избежания дополнительной эскалации. Это – губительный и неправильный путь.

Надо быстрее решать вопрос войны в Украине. Нужно передать Киеву все необходимое. 61 миллиард – это мало. Нужно еще больше поставок. Но опять-таки все зависит от того, созрели ли наконец-то наши "тугодумы" в США, что нужно давать Украине все для победы,

– сказал Пинкус.

В США действительно есть проблемы с нелегальной миграцией. Но это не должно быть причиной брать в "заложники" вопрос продолжения военной помощи для Украины и Израиля. Нужно наконец-то сделать так, чтобы была возможность нанести России военное поражение.

Украине нужны другие виды оружия... Я уже говорил. Это – самолеты, системы ПВО и ракеты дальнего радиуса действия для систем HIMARS,

– подчеркнул Пинкус.

Военная помощь для Украины: коротко