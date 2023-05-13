В России осталось 2 варианта, – политолог из США сказал, от чего зависит выбор Путина
Украина получает современное вооружение от стран Запада. Российский диктатор Владимир Путин понимает, что его поражение уже близко. Кремль имеет два варианта развития событий: плохой и очень плохой.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог из США Рамиз Юнус. По его словам, по какому варианту последуют россияне, зависит от успехов ВСУ на поле боя.
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"Думаю, россияне прекрасно понимают серьезность ситуации. У них сегодня осталось 2 варианта: плохой и очень плохой. За каким вариантом они пойдут – будет зависеть от успехов ВСУ на поле боя. Они внимательно следят за позицией Запада относительно поставок оружия для Украины", – заметил он.
Украина изменила повестку дня
Рамиз Юнус отметил, что смелость и настойчивость украинцев изменила повестку дня во всем мире. Запад решительно предоставляет новейшее вооружение для ВСУ. Недавно стало известно, что Великобритания передаст Украине ракеты Storm Shadow.
Я так понимаю, они должны усилить контрнаступление ВСУ. Думаю, заявление президента Зеленского, что нужно немного подождать, говорит о том, что Запад очень серьезно подходит к этому вопросу,
– сказал собеседник.
Политолог подчеркнул: если ВСУ будут применять ракеты Storm Shadow, то смогут доставать до границ с Россией или даже смогут выгнать россиян еще дальше.
Юнус о вариантах для России: смотрите видео
Как ракеты Storm Shadow помогут ВСУ
- Великобритания объявила о передаче Украине крылатых ракет Storm Shadow. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ракеты позволят доставать в тыловые пункты управления России, вражеские военные объекты, склады боеприпасов, скопление техники.
- Игнат рассказал, что вопрос передачи ракет находился в информационном пространстве около полугода. Комментируя, прибыли ли ракеты Storm Shadow в Украину, он сказал: "мы ожидаем, что об этом кто-то заявит, что она уже есть".
- В Минобороны Украины отметили, что Storm Shadow сделают достижимыми враждебные цели по всей временно оккупированной территории Украины.