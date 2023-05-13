В России осталось 2 варианта, – политолог из США сказал, от чего зависит выбор Путина

Украина получает современное вооружение от стран Запада. Российский диктатор Владимир Путин понимает, что его поражение уже близко. Кремль имеет два варианта развития событий: плохой и очень плохой.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог из США Рамиз Юнус. По его словам, по какому варианту последуют россияне, зависит от успехов ВСУ на поле боя.

Читайте также Почти 50 столкновений в сутки: карта боевых действий по состоянию на 13 мая

"Думаю, россияне прекрасно понимают серьезность ситуации. У них сегодня осталось 2 варианта: плохой и очень плохой. За каким вариантом они пойдут – будет зависеть от успехов ВСУ на поле боя. Они внимательно следят за позицией Запада относительно поставок оружия для Украины", – заметил он.

Украина изменила повестку дня

Рамиз Юнус отметил, что смелость и настойчивость украинцев изменила повестку дня во всем мире. Запад решительно предоставляет новейшее вооружение для ВСУ. Недавно стало известно, что Великобритания передаст Украине ракеты Storm Shadow.

Я так понимаю, они должны усилить контрнаступление ВСУ. Думаю, заявление президента Зеленского, что нужно немного подождать, говорит о том, что Запад очень серьезно подходит к этому вопросу,

– сказал собеседник.

Политолог подчеркнул: если ВСУ будут применять ракеты Storm Shadow, то смогут доставать до границ с Россией или даже смогут выгнать россиян еще дальше.

Юнус о вариантах для России: смотрите видео

Как ракеты Storm Shadow помогут ВСУ