Передает оружие и призывает других: Моравецкий рассказал, как Польша поддерживает Украину

Польша продолжает передавать оружие Украине на основе прошлых контрактов. Кроме того, Варшава находится в постоянном контакте с Вашингтоном относительно передачи военной помощи Киеву.

Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает 24 Канал. По его словам, есть "твердый союз" Варшавы с США и НАТО.

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Польша передает Украине оружие по прошлым контрактам

Моравецкий подчеркнул, что Польша сейчас передает Украине только то оружие, которое она законтрактовала.

Поскольку мы сами укрепляем нашу армию благодаря производству и закупкам. А других мы поощряем, чтобы они передавали оружие Украине,

– сказал глава польского правительства.

Он также отметил большую роль помощи Киеву со стороны Польши и США в начале полномасштабного вторжения России. Всё сейчас зависит от США, а Варшава находится в постоянном контакте с Вашингтоном.

"Находимся в постоянном контакте с американцами по украинским вопросам. Мы будем делать все возможное, чтобы они и наши европейские союзники помогали Украине вплоть до победы над Россией", – заверил Моравецкий.

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