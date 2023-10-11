Деньги до следующих выборов: Пионтковский рассказал, какую помощь Байден хочет выделить Украине
Белый дом ищет выход из тупика в отношениях с республиканцами по поддержке Украины. Западные журналисты сообщают, что президент США Джо Байден хочет одобрить новый пакет помощи.
Российский публицист из США Андрей Пионтковский рассказал 24 Каналу, почему Байден сейчас хочет выделить Украине 100 миллиардов долларов на финансирование вооружений и гуманитарной помощи на 1,5 года.
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Нет времени дискутировать
В администрации Байдена рассматривают законопроект об одноразовом расходе на поддержку Украины в размере 100 миллиардов долларов. Этой суммы нашей стране должно хватить до января 2025 года. Впрочем, пока рано радоваться, поскольку это лишь один из вариантов, рассматриваемых Белым домом.
Я сначала слышал цифру 60 миллиардов, потом 70, а теперь 100. Но что точно известно, то это то, что администрация президента США уже заявила, что отложенный законопроект по 24 миллиардам не будут вносить после избрания нового спикера. Мы все надеемся, что это будет проукраинский спикер,
– сказал Пионтковский.
В ближайшие недели проукраинские сенаторы от обеих партий могут быстро принять годовой пакет помощи для Украины. По предварительным оценкам, он может составить от 50 до 100 миллиардов долларов.
Ориентировочно новый годовой пакет помощи украинцам Соединенные Штаты могут принять в период с 16 октября по 17 ноября.
Бюджет на новый год означает до 1 октября 2024 года, а по новой идее – до 21 января 2025 года. Почти до президентских выборов в США,
– добавил российский публицист из США.
По его мнению, это общая точка зрения Байдена и проукраинских республиканцев решить вопрос поддержки Украины. Сейчас нет времени обсуждать – воевать нужно.
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Помощь от США: последние новости
- На 16-м "Рамштайне", который будет проходить в Брюсселе 11 октября, администрация президента США Джо Байдена может объявить о новый пакет военной помощи Украине. Предполагают, что он составит около 200 миллионов долларов.
- Из-за сложного хода бюджетного процесса и принципиальных разногласий Соединенные Штаты имеют только временный бюджет на 45 дней. К сожалению, в нем нет военной помощи Украине.
- Отметим, в Белом доме заверили, что несмотря на отставку спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь.