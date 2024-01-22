Это дополнительные возможности: как Украина предотвращает дефицит противоракет для ПВО

Конгресс США пока еще не принял решение о дальнейшей помощи Украины. В Белом доме обеспокоены этой ситуацией и предполагают, что снарядов и ракет для систем ПВО ВСУ хватит всего на несколько недель.

Военно-политический обозреватель "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что ситуация на фронте действительно сложная. Военным приходится придерживаться жесткой экономии боеприпасов. Однако по сравнению с количеством снарядов врага, Украина в течение войны испытывала постоянный дефицит боеприпасов, но это не мешало ей побеждать оккупантов.

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Поставки продолжаются

Для Украины сегодняшняя ситуация с количеством боеприпасов тяжелая, однако она не нова, ведь во время войны ВСУ постоянно испытывали "снарядный голод" по сравнению с врагом.

Обратите внимание! В 2022 году и в течение почти 10 месяцев 2023-го ВСУ производили 5 – 7 тысяч выстрелов в сутки. Только в октябре количество выстрелов выросло до 9 – 10 тысяч.

Россияне в 2022 году делали примерно 50 тысяч выстрелов, а в марте и апреле 2022-го – 60, 70 и даже 80 тысяч выстрелов в сутки. Затем количество выстрелов у врага начало уменьшать. В общей сложности по зоне боевых действий у них было 25 – 30 тысяч выстрелов. Сейчас максимальное количество выстрелов у оккупантов – до 15 тысяч.

В то же время сейчас происходят поставки от наших партнеров – от Франции, Великобритании, Германии,

– отметил военный обозреватель.

Кроме того, есть проблемы с зенитно-ракетными комплексами, особенно советского типа. В общем, зенитно-управляемые ракеты советского типа заканчиваются и являются дефицитными.

Тем не менее сегодня проводится модернизация ЗРК "Бук" и ЗРК "Куб", на них устанавливается новое оборудование, позволяющее использовать пусковые ракеты типа AIM-7 Sparrow/RIM-7 Sea Sparrow, а также AIM-9M Sidewinder в рамках проекта. FrankenSAM.

"Это открывает дополнительные возможности использования платформ, которые есть в достаточном количестве у нас, для применения ракет, которые есть в большом количестве у наших партнеров", – отметил он.

Мобильные группы отлично себя показали

Также Коваленко отметил, что ЗРК используются преимущественно для ударов по объектам малого, среднего и большого радиуса действия, а также по российским ракетам.

Дроны-камикадзе на сегодняшний день в большинстве случаев уничтожаются стрелковым или зенитно-пушечным оружием.

"Зенитно-самоходные установки Gepard, а также наши мобильные группы перехвата прекрасно себя продемонстрировали. В таких случаях компонент среднего и большого радиуса действия вообще не привлекается", – пояснил Александр Коваленко.

Военная помощь от партнеров: важное