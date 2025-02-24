До июня будет "разрыв" в поставках оружия в Украину, – Sky News

Военная помощь США, которая была принята еще при администрации Джо Байдена, продолжает поступать в Украину. Впрочем, эксперты отмечают, что уже скоро Силы обороны могут столкнуться с дефицитом вооружения.

Недавно спикер Палаты представителей Майкл Джонсон, один из противников выделения помощи Украине и союзник Трампа, заявил, что в Вашингтоне "нет аппетита" на новый законопроект о масштабной военной помощи Украине, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что известно

Так, военный аналитик Майкл Кларк отметил, что сейчас оружие из США еще поступает в Украину, но скоро эти поставки прекратятся. Европа имеет тоже американское оружие, однако в небольшом количестве.

Чтобы продолжать поставки Украине, европейцам придется передать оружие из собственных запасов, которые они бы хотели сохранить для своей обороны.

По словам эксперта, проблема возникла потому, что европейская промышленность просто не приготовилась к подобной ситуации, а потому сейчас готовится столкнуться с кризисом оружия.

Европа решает этот вопрос, но это процесс, который "идет слишком медленно", сказал Кларк. Он заявил, что будет дефицит украинских запасов оружия до апреля или мая, или, возможно, июня.

К слову, администрация Трампа требует в обмен на военную помощь заключения невыгодного для Украины соглашения о полезных ископаемых.