Республиканец заинтриговал решением относительно новой помощи США Украине

Ситуация с военной помощью от США является не такой однозначной, как кажется. Многое сейчас публично не сообщается.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель, член Республиканской партии Борис Пинкус. По его словам, Дональд Трамп постепенно меняет позицию в отношении Украины. И стоит ожидать, что со временем он начнет жестче действовать в отношении России.

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Будет ли военная помощь от США

Как отметил Пинкус, по данным его источников, Соединенные Штаты передают Украине некоторую помощь, о которой публично никто не объявляет. Также внутри обеих палат Конгресса есть инициатива по сбору подписей для введения отдельного бюджета для военных нужд Украины.

Это то же, что приняли в 2024 году. Тогда был 61 миллиард долларов. Похожий проект бюджета обсуждается уже и на этот год. Затем его положат на стол Трампу. При этом там речь идет о совсем других видах оружия. Значительно более серьезных. Ракеты ATACMS, Patriot, F-16 и т.д,

– сказал Пинкус.

По его словам, Трамп начинает осознавать, что политика умиротворения России не срабатывает. Вполне вероятно, что он начнет действовать по-другому. Будут "драконовские" санкции против России и военная помощь для Украины.

Добавим, есть информация, что Соединенные Штаты решили приостановить военную помощь для Украины. Часть оружия остановили буквально в пути и направили обратно. А сами причины достаточно неожиданны. По данным СМИ, решение приняли еще в начале июня. Также там сообщили, какое именно оружие перестали предоставлять американцы.