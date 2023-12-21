У демократов есть желание найти компромисс относительно Украины: какую игру ведут республиканцы

В Конгрессе США не успеют выделить помощь Украине до конца 2023 года. Переговоры между демократами и республиканцами будут продолжаться.

Демократическая партия больше заинтересована в том, чтобы найти компромисс и продолжить поддержку Украины. Это 24 Каналу заметил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.

Читайте также США призвали Украину производить собственное оружие в 2024 году, – New York Times

"Демократическая партия гораздо больше заинтересована в том, чтобы достичь компромисса в этом законопроекте и продолжать помогать Украине, Тайваню", – считает политик из США.

Разговоры будут продолжаться

По мнению Юрия Рашкина, республиканцы считают, что сейчас момент, когда можно достичь договоренности по соглашению о безопасности южной границы с Мексикой. Разговоры о помощи Украине будут продолжаться.

Разговоры будут продолжаться. Демократы будут держаться и продолжать эти беседы, переговоры. Есть надежда, что в январе 2024 они наконец-то с этим соберутся и проголосуют в Сенате, а затем в Палате представителей,

– сказал он.

С другой стороны, сейчас неясно, каков будет результат. Ведь лидер республиканской партии Дональд Трамп, по всей видимости, не заинтересован в выделении помощи для Украины.

Военная помощь Украине со стороны США: последнее

В начале декабря Сенат не смог поддержать дополнительный запрос Белого дома на финансирование национальной безопасности границ в размере 106 миллиардов долларов. Туда входит 61 миллиард долларов военной и гуманитарной помощи для Украины.

Сенат США не будет голосовать за пакет по оказанию дополнительной помощи Украине до конца 2023. Это также касается вопроса укрепления безопасности границы США до начала 2024 года.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что в Белом доме ожидают, что США удастся принять новый пакет помощи для Украины в январе 2024 года. Однако администрации Джо Байдена удалось достичь договоренностей с республиканцами. Речь идет о вопросах борьбы с миграцией на границе с Мексикой. Это позволит разблокировать принятие нового финансирования для Украины.