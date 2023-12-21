У демократов есть желание найти компромисс относительно Украины: какую игру ведут республиканцы
В Конгрессе США не успеют выделить помощь Украине до конца 2023 года. Переговоры между демократами и республиканцами будут продолжаться.
Демократическая партия больше заинтересована в том, чтобы найти компромисс и продолжить поддержку Украины. Это 24 Каналу заметил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.
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"Демократическая партия гораздо больше заинтересована в том, чтобы достичь компромисса в этом законопроекте и продолжать помогать Украине, Тайваню", – считает политик из США.
Разговоры будут продолжаться
По мнению Юрия Рашкина, республиканцы считают, что сейчас момент, когда можно достичь договоренности по соглашению о безопасности южной границы с Мексикой. Разговоры о помощи Украине будут продолжаться.
Разговоры будут продолжаться. Демократы будут держаться и продолжать эти беседы, переговоры. Есть надежда, что в январе 2024 они наконец-то с этим соберутся и проголосуют в Сенате, а затем в Палате представителей,
– сказал он.
С другой стороны, сейчас неясно, каков будет результат. Ведь лидер республиканской партии Дональд Трамп, по всей видимости, не заинтересован в выделении помощи для Украины.Обратите внимание! Дональд Трамп часто делает заявления о войне в Украине. В частности, в октябре 2023 года он заявил, что нашему государству нужно было "договориться" с Россией о сдаче своих территорий.
Военная помощь Украине со стороны США: последнее
- В начале декабря Сенат не смог поддержать дополнительный запрос Белого дома на финансирование национальной безопасности границ в размере 106 миллиардов долларов. Туда входит 61 миллиард долларов военной и гуманитарной помощи для Украины.
- Сенат США не будет голосовать за пакет по оказанию дополнительной помощи Украине до конца 2023. Это также касается вопроса укрепления безопасности границы США до начала 2024 года.
- Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что в Белом доме ожидают, что США удастся принять новый пакет помощи для Украины в январе 2024 года. Однако администрации Джо Байдена удалось достичь договоренностей с республиканцами. Речь идет о вопросах борьбы с миграцией на границе с Мексикой. Это позволит разблокировать принятие нового финансирования для Украины.