США круглосуточно работают над доставкой оружия Украине, – Кирби

Соединенные Штаты активно работают, чтобы оперативно доставить все необходимое оружие Украине. Это нужно для отражения наступлений российской армии на фронте.

Об этом во время брифинга рассказал Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям – Джон Кирби, передает 24 Канал.

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США работают над доставкой помощи Украине

Кирби отметил, что Соединенные Штаты внимательно следят за наступлением России на северо-востоке Украины. В контексте этого страна пытается оперативно оказать необходимую помощь нашему государству.

Мы круглосуточно работаем над тем, чтобы вооружение и техника попали в руки украинских военных, чтобы помочь им отразить эти атаки,

– сказал американский чиновник.

Кирби также подчеркнул, что после того, как президент США Джо Байден подписал в апреле 2024 года законопроект о финансовой помощи на нужды Украины в Украине, в Белом доме сразу распорядились о выделении конкретных пакетов с помощью.

Координатор Совета национальной безопасности США также напомнил, что, начиная с апреля, американская сторона одобрила два пакета помощи по президентским полномочиям и дополнительно 6 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Эти средства будут использованы на приобретение нового вооружения у производителей для усиления обороноспособности Украины.

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