США круглосуточно работают над доставкой оружия Украине, – Кирби
Соединенные Штаты активно работают, чтобы оперативно доставить все необходимое оружие Украине. Это нужно для отражения наступлений российской армии на фронте.
Об этом во время брифинга рассказал Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям – Джон Кирби, передает 24 Канал.
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США работают над доставкой помощи Украине
Кирби отметил, что Соединенные Штаты внимательно следят за наступлением России на северо-востоке Украины. В контексте этого страна пытается оперативно оказать необходимую помощь нашему государству.
Мы круглосуточно работаем над тем, чтобы вооружение и техника попали в руки украинских военных, чтобы помочь им отразить эти атаки,
– сказал американский чиновник.
Кирби также подчеркнул, что после того, как президент США Джо Байден подписал в апреле 2024 года законопроект о финансовой помощи на нужды Украины в Украине, в Белом доме сразу распорядились о выделении конкретных пакетов с помощью.
Координатор Совета национальной безопасности США также напомнил, что, начиная с апреля, американская сторона одобрила два пакета помощи по президентским полномочиям и дополнительно 6 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Эти средства будут использованы на приобретение нового вооружения у производителей для усиления обороноспособности Украины.
Военная помощь от США уже едет в Украину
- Во время визита в Киев 14 мая глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что военная помощь уже едет, и она скоро уже прибудет в Украину. По словам Блинкена, военная помощь изменит ситуацию на поле боя, а союзники настроены обеспечить Украину всем, чтобы ВСУ добились успеха на фронте.
- Кроме того, журналисты Bloomberg со ссылкой на свои источники отмечают, что США намерены отправить еще одну батарею Patriot вместе с радарами Украине. Деньги на новую систему Patriot, вероятно, будут выделены из пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов, которую недавно одобрил Конгресс и подписал Байден.
- В то же время пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что оружие, которое Соединенные Штаты предоставляют Украине, следует использовать только в пределах украинской территории. Решение Пентагона осталось неизменным и после начала наступления россиян в Харьковской области.