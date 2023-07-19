Пакет помощи на 1,3 миллиарда от США: какое оружие будет чрезвычайно полезным на фронте
Американские СМИ сообщили, что Белый дом готовит новый пакет помощи Украине, который среди прочего предусматривает передачу нам антидроновых ружей. Такое оружие поможет защитникам первой линии фронта.
Об этом 24 Каналу сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Антидроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помогут обезвреживать дроны врага.
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"Мы видим, что война переходит на технологический уровень, все чаще применяют дроны и ракеты разных типов. Это требование времени и требование этой войны", – подчеркнул спикер.
Предоставление такого типа вооружения поможет украинским воинам на передовой.
Развивать производство в Украине
Развитие собственного производства систем радиоэлектронной борьбы должно стать одним из приоритетов в оборонной отрасли государства.
"Противник уже производит такое оружие, используя как "кустарные" методы, так и мощные производства. Конечно, надо уничтожать их мощности, а свое производство надо наращивать", – добавил Юрий Игнат.
Важно развивать производство систем РЭБа в Украине: смотрите видео
Предоставление оружия Украине: последние новости
- Соединенные Штаты передали Украине новый пакет помощи, который, среди прочего, включает в себя кассетные боеприпасы. Они чрезвычайно эффективны: американские кассетные боеприпасы имеют лишь 1% "неразрывов", в отличие от российских, у которых такой показатель составляет 60%.
- В то же время в правительстве США продолжаются дискуссии о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS : Америка пока медлит с передачей этого типа оружия.
- Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подчеркнул, что решение о предоставлении ATACMS Украине будет принимать лично президент США.
- По оценкам экспертов, если Украина получит эти ракеты, она сможет уничтожать вражеские военные базы на территории оккупированного Крыма.