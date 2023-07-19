Пакет помощи на 1,3 миллиарда от США: какое оружие будет чрезвычайно полезным на фронте

Американские СМИ сообщили, что Белый дом готовит новый пакет помощи Украине, который среди прочего предусматривает передачу нам антидроновых ружей. Такое оружие поможет защитникам первой линии фронта.

Об этом 24 Каналу сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Антидроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помогут обезвреживать дроны врага.

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"Мы видим, что война переходит на технологический уровень, все чаще применяют дроны и ракеты разных типов. Это требование времени и требование этой войны", – подчеркнул спикер.

Предоставление такого типа вооружения поможет украинским воинам на передовой.

Развивать производство в Украине

Развитие собственного производства систем радиоэлектронной борьбы должно стать одним из приоритетов в оборонной отрасли государства.

"Противник уже производит такое оружие, используя как "кустарные" методы, так и мощные производства. Конечно, надо уничтожать их мощности, а свое производство надо наращивать", – добавил Юрий Игнат.

Важно развивать производство систем РЭБа в Украине: смотрите видео

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