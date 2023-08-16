"Нас не устраивают сроки производства": как можно ускорить поставки тяжелого оружия Украине
Украине нужно больше оружия как для защиты неба от российских ракет, так и для наступательных операций. И теоретически есть вариант, как получить оружие быстрее, чем указано в контрактах.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что преимущественно в пакетах военной помощи есть вооружение, которое сразу передают, и техника, которую еще должны изготовить на предприятиях.
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Как ускорить передачу оружия
Как отметил Крамаров, сейчас Украина имеет ряд контрактов с разными производителями ЗРК. Речь идет и об IRIS-T, и о NASAMS. Также известно, что Raytheon Technologies собираются изготовить для Украины еще 5 батарей. Patriot к концу 2024 года.
Контракты заключены. И нам равномерно передают и IRIS-T, и NASAMS, и Patriot. Но, к сожалению, сроки выполнения контрактов нас не устраивают. Возможно, было бы уместно попросить партнеров сейчас передать комплексы, которые у них есть на вооружении,
– считает Крамаров.
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Со временем партнеры могли бы забрать те комплексы, которые производят на предприятиях для Украины. Ведь нашему государству именно сейчас нужно значительное количество зенитных ракетных комплексов, которые защитят небо от российских ракет и беспилотников.
Военная помощь для Украины: коротко
- Недавно Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи для Украины на 200 миллионов долларов. Это уже 44 такой транш для нашего государства. Туда войдут дополнительные боеприпасы к ЗРК Patriot, дополнительные боеприпасы HIMARS, артиллерийские снаряды 105-мм и 155-мм.
- Также издание Bild сообщало, что Украина может получить от Германии новую беспилотную систему. Luna New Generation. Это один из самых современных разведывательных беспилотников. Украина может получить данную систему до конца 2023 года.
- Министр финансов Германии поддержал предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus. Однако пока правительство не приняло решение о передаче этого оружия.