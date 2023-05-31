Введут ли в России военное положение: у Путина объяснили ситуацию

Россияне жалуются из-за слухов о том, что в стране-агрессоре могут ввести военное положение. Вражеские власти уже прокомментировали это.

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков также отреагировал на "достаточно тревожную" ситуацию в приграничных с Украиной областях. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Путин объявил военное положение на оккупированных Донбассе, Запорожье и Херсоне

Введут ли в России военное положение

Песков убеждает, что "никаких решений" по военному положению в России не приняли. К тому же "никаких обсуждений" на этот счет не ведется.

Пресс-секретарь Путина также назвал "достаточно тревожной" ситуацию в приграничных с Украиной областях и объяснил слова диктатора о том, что система ПВО Москвы сработала удовлетворительно, но есть над чем работать.

Он имел в виду, что система сработала эффективно, но есть пространство для повышения этой эффективности,

– пробормотал Песков.

Кроме этого, он добавил, что Кремль хотел бы увидеть "хоть какое-нибудь осуждение атаки БПЛА на Москву" на Западе, но этого не было.

Военное положение на оккупированных Россией территориях: что известно