Как Южная Корея сдерживает Ким Чен Ына по отправке военных в Украину

Напряженность между Южной и Северной Кореями постоянно растет. Однако США удается сдерживать их конфронтацию. В то же время Вашингтон не применяет такой инструмент для предотвращения агрессии России против Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что действия Южной Кореи против КНДР позволяют сдерживать Ким Чен Ына в возможной поддержке России. Также в Сеуле выразили "глубокую обеспокоенность" относительно сотрудничества России и КНДР не только в рамках торговли оружием, но и развертывания войск.

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США может предотвратить экспансию России

Несмотря на нагнетание напряженности между Пхеньяном и Сеулом, Ким Чен Ын осознает, что не способен выиграть войну у Южной Кореи. Этот конфликт приведет к огромным потерям с обеих сторон.

Южная Корея превосходит Северную по количеству населения и в современных технологиях. Однако в военном плане у них паритет.

Армия КНДР технически устарела. Однако как показывает война в Украине, решающими являются не только технологии, но и количество военных,

– подчеркнул он.

В то же время наличие стратегических авианосцев США у берегов Южной Кореи свидетельствует об их способности помогать странам без ядерного оружия сдерживать ядерные государства.

Ситуация схожа с российской – нужно помочь Украине сдерживать агрессию ядерной державы. Что мешает Вашингтону принять закон для поддержки Киева, предоставить ему гарантии безопасности и разместить здесь ядерное оружие и тактическую авиацию, чтобы предотвратить военную экспансию Москвы в Европе,

– подчеркнул Клочок.

Однако у США и стран Европы есть несогласованность позиции по этому вопросу.

Готов ли Ким Чен Ын ослабить армию

Что касается Северной Кореи, то она регулярно выпускает снаряды в сторону Южной. Белый дом при этом говорит о нераспространении эскалации.

Это лукавство, которое на руку Украине. Беспилотники, которые по Пхеньяну выпускает Южная Корея, помогают сдерживать Ким Чен Ына от отправки своих войск в Украину для войны против нас,

– пояснил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Для Путина является перспективным привлечение северокорейского войска в количестве до 150 тысяч военных для войны против Украины.

Однако готов ли сейчас Ким Чен Ын ослабить свою армию. Сегодня армия Северной Кореи насчитывает от 500 тысяч до 1 миллиона личного состава. Это засекреченная информация со стороны Пхеньяна. Однако она может выйти за пределы КНДР.

Если подписан договор о стратегическом сотрудничестве между Россией и Северной Кореей, то такие моменты, предположил он, обсуждались между Путиным и Ким Чен Ыном. Это может иметь следствие приобщения КНДР к войне против Украины.

Однако реакция США будет другой. Это позволит не распространять влияние Северной Кореи. Это выгодно для Вашингтона, потому что помогает контролировать эскалацию КНДР против Японии,

– сказал Валерий Клочок.

Поэтому США не изменят свою политику. Аналогичный подход, добавил он, Вашингтон применяет и к российско-украинской войне.

Напомним, что представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что подтверждение информации о присутствии северокорейских войск в Украине, будет означать "значительное усиление" оборонных отношений между Пхеньяном и Москвой.

Также, по его словам, это будет свидетельствами того, что Кремль вышел на новый уровень отчаяния из-за больших потерь на фронте.