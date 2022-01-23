Военные провокации и манипуляции: Россия нагло обвиняет Запад в подготовке атак

23 января 2022 , 19:51
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Источник:

24 канал

Кремль цинично заявил, что это не Россия готовит атаку, а именно страны Запада. Якобы они готовят ряд крупных провокаций вокруг Украины: как информационных, так и военных.

Такое заявление сделала представительница российского МИД Мария Захарова на одном из российских телеканалов. Она заверила, что "подготовка" уже идет.

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"Для этого готовится общественное сознание и общественное мнение. Мы не исключаем проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций. Мы не исключаем проведения, в частности, и военных провокаций", – сказала Захарова.

К слову. Захарова уже не в первый раз повторяет мантру о том, что якобы "во всем виноват Запад". Например, 22 января она заявила, что "Запад занимается информационными спецоперациями".

Провокации России

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Автор: Тетяна Пасічник