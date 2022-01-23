Военные провокации и манипуляции: Россия нагло обвиняет Запад в подготовке атак

Кремль цинично заявил, что это не Россия готовит атаку, а именно страны Запада. Якобы они готовят ряд крупных провокаций вокруг Украины: как информационных, так и военных.

Такое заявление сделала представительница российского МИД Мария Захарова на одном из российских телеканалов. Она заверила, что "подготовка" уже идет.

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"Для этого готовится общественное сознание и общественное мнение. Мы не исключаем проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций. Мы не исключаем проведения, в частности, и военных провокаций", – сказала Захарова.

Провокации России

Иностранные СМИ сообщали, что Россия начнет провокации за несколько недель до вторжения в Украину. В Москве все опровергают.

Пророссийские боевики на Донбассе постоянно провоцируют украинских военных.

Последние циничные заявления Москвы

Россия не может смириться с активным развитием украинского языка в Украине. Там возмущены, что она вытесняет русский из всех сфер.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заговорил о "гражданской войне" в Украине.

Пропагандисты угрожали Украине "сжечь всех на Крещатике".

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