У Зеленского прокомментировали конфликт Пригожина по минобороны России

В России может начаться гражданская война. У Зеленского отреагировали на события, начавшиеся на территории страны-агрессора 24 июня.

Российские СМИ сообщали, что в администрации Путина началась паника. Сам кремлевский диктатор будто бы в курсе событий.

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У Зеленского отреагировали на события в России

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что события в стране-агрессоре – классическая русская поэзия.

Смутные времена наступают. Лжевладимир оказался на престоле. Опричники идут задавать вопросы: есть ли у нас Царь и настоящий ли он? Исторический процесс всегда необратим,

– отметил чиновник.

Также на конфликт Пригожина и министерства обороны России отреагировал глава ОП Андрей Ермак, традиционно используя эмодзи.



Ермак наблюдает за событиями в России / Скриншот страницы главы Офиса Президента

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