Лучший способ мобилизоваться: военный дал совет украинцам

Фронт не может существовать без тыла. И от того, что мобилизуют всех, Силам обороны легче не станет. Но люди, конечно, нужны. Мобилизоваться можно по-разному. И есть один способ, который будет лучшим, в частности, для людей, которые никогда не были связаны с войском.

Об этом 24 Каналу рассказал военный, лейтенант 40-й бригады тактической авиации “Призраки Киева” Юрий Атанов, заметив, что мобилизация в Украине продолжается. Понятно, что Россия будет делать все, чтобы сорвать этот процесс в нашем государстве.

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Совет от военного по мобилизации

Как отметил Атанов, в соцсетях есть много фейков от врага по мобилизации. Россия хочет убедить, что человека забирают – и уже через несколько дней он на фронте. Это не так.

Это – спецоперация врага, что человека призвали – и уже через 3 дня он штурмует посадки под Бахмутом. Такого нет. Во-первых, идет обучение человека в зависимости от военно-учетной специальности. Во-вторых, вполне могут еще и отправить на обучение за границу. Это – длительный промежуток времени,

– отметил военный.

Конечно, есть опасения относительно того, что будет ждать человека в армии после мобилизации. Это абсолютно нормально. Есть вариант, как избежать этих проблем. Это можно назвать лучшим способом мобилизоваться.

Прежде всего стоит выбрать себе специальность, которая импонирует, и пройти курсы по этой теме. Параллельно нужно связаться с подразделением, который больше всего понравился. Они оформляют отношение – и человек попадает именно туда.

Лучший метод нормально мобилизоваться. Нормально и без стрессов. Когда придет твоя очередь, ты контактируешь с подразделением, чтобы там дали отношение. Тебя туда мобилизуют. И спокойно работаешь себе по зову и желанию,

– объяснил военный.

Конечно, тыл также важен. Донаты от гражданских существенно помогают нашим защитниками. Без этого было бы чрезвычайно сложно.

Не стоит забывать, что фронт без тыла невозможен. К сожалению, государство полностью не обеспечивает. У меня много случаев было, когда обращался к знакомым за банальными вещами. Вот закупка генератора. Конечно, если мобилизуют всех, то Вооруженным Силам лучше не будет. Если бы всех мобилизовали, то я бы не смог обратиться к знакомому, который приобрел качественный генератор. За день решил вопрос,

– сказал Атанов.

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