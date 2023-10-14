Россия не останется без ответа: как Израиль реагирует на злорадство кремлевской пропаганды

Россия в войне между ХАМАС и Израилем заняла пропалестинскую позицию. А кремлевская пропаганда выступает с риторикой, мол, на фоне "зверств израильской военщины", Россия, которую "обвиняют" в военных преступлениях в Украине, выглядит довольно "прилично".

Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что Владимир Зеленский очень метко отметил, что "Израиль имеет дело с террористической организацией, а Украина – с террористическим государством".

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В Израиле делают выводы

В Израиле внимательно наблюдают за риторикой российской пропаганды, которая злорадствует о гибели еврейских детей и прославляют ХАМАС и делают соответствующие выводы.

Сейчас появляются публикации авторитетных израильских общественных деятелей, которые обращают внимание на месседжи российской пропаганды. Они не оставляют сомнений в намерениях России,

– подчеркнул израильский журналист.

Лидеры общественного мнения Израиля, по его словам, отмечают, что Россия – враг Израиля, она – союзница Ирана, а Украина – друг израильтян. И потому израильским властям нужно пересмотреть свою нейтральную позицию по отношению к России и Украине, и в конечном итоге присоединиться к западным странам в поддержке Украины.

Как российская пропаганда реагирует на конфликт между ХАМАСом и Израилем: смотрите видео

А потому, возможно, даже не дожидаясь конца войны в Украине, начнутся изменения в политике Израиля. И Россия тоже не останется без ответа за свою желчь, клевету, злорадство и помощь ХАМАС,

– подчеркнул Цви Зильбер.

Тем более появилась информация о том, что бойцы ППК "Вагнера" участвовали в подготовке ХАМАС к нападению на Израиль.

Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости

ЦАХАЛ призвал гражданских палестинцев эвакуироваться с севера Сектора Газа, ведь Израиль готовится к следующему этапу войны.

Главный спикер армии Израиля контрадмирал Даниэль Хагари предупредил палестинцев, что тот, кто откажется эвакуироваться, будет в опасности. Ведь ЦАХАЛ идет большой мощной силой на районы Сектора Газы, которые были эвакуированы.

На фоне этого Израиль, Египет и США пришли к согласию по выходу из сектора Газа иностранных граждан, которые там оказались. Они могут эвакуироваться в Египет через пункт пропуска Рафах. Переход должен состояться 14 октября.

Кроме того, как сообщили 14 октября, Израиль ликвидировал еще одного предводителя ХАМАС – Мерадо Абу Мерадо. Он погиб во время удара ЦАХАЛ по оперативному штабу террористов, руководившему их воздушной деятельностью.