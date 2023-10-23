Воюем и с ВПК России: подполковник запаса армии Израиля сказал, какое оружие имеют террористы

Израиль продолжает наносить ракетные удары по аэропортам в Сирии, а именно в Дамаске и Алеппо. Эти обстрелы призваны прекратить поставки оружия Хезболле и ХАМАС.

Об этом 24 Каналу рассказал подполковник запаса Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе Марк Бабот, добавив, что эти аэропорты будут ликвидироваться ЦАХАЛ и дальше.

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Главный враг

В аэропортах Дамаска и Алеппо приземляются самолеты из Ирана и России, поставляющие иранское и русское оружие боевикам Хезболлы – в Ливане и ХАМАС – Секторе Газа.

Хезболла является главным врагом Израиля. Если ХАМАС – это сегодняшний враг, то Хезболла – потенциально имеет гораздо больше сил и возможностей против Израиля,

– подчеркнул подполковник запаса Генштаба ЦАХАЛ.

А потому Израиль будет защищать свою безопасность, даже если для этого потребуется проводить атаки на территории, которая называется "Сирия". Поскольку Сирия сегодня, по словам Бабота, это – не государство, а анклав Башара Асада (президент Сирии – 24 Канал), который поддерживается Россией.

"А все остальное – оккупированная Ираном территория. Когда Израиль атакует какие-то объекты в Сирии, он наносит удары по иранским и шиитским базам", – отметил Бабот.

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Были вооружены автоматами Калашникова

В то же время, Россия постоянно поставляет оружие в Сирию. После атаки ХАМАС на территорию Израиля оказалось, что палестинские боевики были вооружены автоматами Калашниковыми, которые были изготовлены либо в России, либо в Иране, либо в Газе по лицензии России.

Кроме того, у боевиков есть такое российское оружие:

бомбы;

гранаты;

мины;

фугасные заряды;

противотанковые ракеты разных видов, которые используются сегодня и в Украине;

ПТРК "Метис" и "Корнет";

РПГ-7 и прочее.

"К сожалению, мы воюем не только с ХАМАС, Хезболлой и Ираном. А также с военно-промышленным комплексом России", – подчеркнул Марк Бабот.

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