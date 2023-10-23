Воюем и с ВПК России: подполковник запаса армии Израиля сказал, какое оружие имеют террористы
Израиль продолжает наносить ракетные удары по аэропортам в Сирии, а именно в Дамаске и Алеппо. Эти обстрелы призваны прекратить поставки оружия Хезболле и ХАМАС.
Об этом 24 Каналу рассказал подполковник запаса Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе Марк Бабот, добавив, что эти аэропорты будут ликвидироваться ЦАХАЛ и дальше.
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Главный враг
В аэропортах Дамаска и Алеппо приземляются самолеты из Ирана и России, поставляющие иранское и русское оружие боевикам Хезболлы – в Ливане и ХАМАС – Секторе Газа.
Хезболла является главным врагом Израиля. Если ХАМАС – это сегодняшний враг, то Хезболла – потенциально имеет гораздо больше сил и возможностей против Израиля,
– подчеркнул подполковник запаса Генштаба ЦАХАЛ.
А потому Израиль будет защищать свою безопасность, даже если для этого потребуется проводить атаки на территории, которая называется "Сирия". Поскольку Сирия сегодня, по словам Бабота, это – не государство, а анклав Башара Асада (президент Сирии – 24 Канал), который поддерживается Россией.
"А все остальное – оккупированная Ираном территория. Когда Израиль атакует какие-то объекты в Сирии, он наносит удары по иранским и шиитским базам", – отметил Бабот.
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Были вооружены автоматами Калашникова
В то же время, Россия постоянно поставляет оружие в Сирию. После атаки ХАМАС на территорию Израиля оказалось, что палестинские боевики были вооружены автоматами Калашниковыми, которые были изготовлены либо в России, либо в Иране, либо в Газе по лицензии России.
Кроме того, у боевиков есть такое российское оружие:
- бомбы;
- гранаты;
- мины;
- фугасные заряды;
- противотанковые ракеты разных видов, которые используются сегодня и в Украине;
- ПТРК "Метис" и "Корнет";
- РПГ-7 и прочее.
"К сожалению, мы воюем не только с ХАМАС, Хезболлой и Ираном. А также с военно-промышленным комплексом России", – подчеркнул Марк Бабот.
Война между ХАМАС и Израилем: ситуация обостряется
- После атаки ХАМАС на территорию Израиля 7 октября и взятие палестинскими террористами в плен 212 израильтян, ситуация на Ближнем Востоке только обостряется.
- Израиль наносит ракетные удары по Сектору Газы, в ответ ХАМАС также обстреливает израильскую территорию. Кроме того, напряженная ситуация на севере страны, где активизировалась в Ливане Хезболла. Там тоже происходят обстрелы.
- Кроме того, Израиль ударил 22 октября по Сирии, а именно по аэропортам в Дамаске и Алеппо. В результате бомбардировки погибли 2 человека. Это не первый подобный обстрел. 12 и 14 октября ЦАХАЛ наносил ракетные удары по аэропорту в Алеппо. Также под ударом 12 октября якобы оказался аэропорт в Дамаске.