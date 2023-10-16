Иран не хочет воевать своими силами: насколько реально вступление в войну против Израиля
Иран заявил, что якобы может вмешаться в войну, если Израиль не прекратит бомбардировку Сектора Газа. Однако Тегеран хочет воевать только руками террористических группировок.
Речь идет о ХАМАС, Хезболле, Исламском джихаде и других. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен.
Смотрите также Дружба с ХАМАС или Нетаньяху: кого поддерживает Россия и почему Путину выгодна война на Ближнем Востоке
Задача террористических группировок
Борис Тизенгаузен отметил, что Иран видит задачу террористических группировок ХАМАС, Хезболла, Исламский джихад и других в сдерживании Израиля от прямой войны с Ираном.
Иран не хочет воевать своими вооруженными силами и Корпусом стражей Исламской революции. Иран хочет делать это руками прокси-группировок ХАМАС, Хезболла, Исламский джихад и так далее. В частности, задача этих группировок – сдерживать Израиль и его союзников от прямой войны с Ираном,
– считает он.
Иран предупредил Израиль о вмешательстве в войну
- Иран направил Израилю личное сообщение через ООН и опубликовал публичное обращение. В заявлении Тегеран предупредил Израиль, что "ситуация может выйти из-под контроля и иметь далеко идущие последствия" в случае, если ЦАХАЛ не прекратят бомбардировку Сектора Газа.
- Кроме того, высокопоставленный израильский чиновник обвинил Иран в попытке открыть второй фронт войны путем размещения оружия в Сирии или через нее.
- Ранее западные СМИ со ссылкой на высокопоставленных членов ХАМАС и Хезболла отмечали, что представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку в Израиль. Источники рассказали, что офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана работали с ХАМАС еще с августа. В частности, чтобы разработать воздушный, наземный и морской план вторжения в Израиль.
- Заметим, что на фоне проблем с эвакуацией мирного населения и угроз Ирана вступить в войну израильская армия отложила наземную операцию в Секторе Газа.