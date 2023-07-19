Пленный рассказывал биографию, словно легенду: кто из россиян воюет на Авдеевском направлении
Российские военные продолжают пытаться наступать на восточных направлениях. Вооруженные Силы Украины мощно отбивают атаки врага. Некоторых оккупантов удается захватить в плен. Есть "кадры", которые ведут себя очень странно.
Об этом 24 Каналу сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он рассказал о недавнем интересном случае с пленником из якобы 1-го армейского корпуса "ДНР".
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Какие силы воюют у Авдеевки
На Авдеевском направлении воюют разные подразделения. В основном там фиксируют мобилизованный и 1-й армейский корпус "ДНР". Однако, вероятно, в эти формирования набирают совсем не местные.
Несколько недель назад в плен попал представитель 1-го армейского корпуса ДНР. Он из Макеевки, будто бы с 2014 года был в рядах этих недоформирований. Мне непонятно и то, как он до сих пор жив. Странный у него говор и странно он вел себя при задержании,
– рассказал Виталий Барабаш.
Обычно в таких стрессовых обстоятельствах человек может не контролировать себя из-за тревоги, его голос может дрожать. Однако у задержанного – не изменился даже голос. Вел себя, словно задерживают его через день.
"Он рассказывал свою биографию, как легенду заученную. Все свои 20 мест работы, в которые месяцы куда был принят на работу, когда был уволен. Так четко рассказывал из памяти, что создалось впечатление, будто это легенда", – заметил начальник Авдеевской ОВА.
Есть предположение, что для того, чтобы создать впечатление, что местные до сих пор воюют за какие-то идеи "Новороссии", в недоформирование набирают россиян. Не исключено, что в их числе и представители вражеских спецслужб. Один из таких как раз мог попасть в украинский плен.
С ним будут разбираться спецслужбы Украины.
Виталий Барабаш рассказал, кто воюет на Авдеевском направлении: смотреть видео
Ситуация на восточных направлениях: что известно
- В утренней сводке Генштаба сообщили, что на Авдеевском направлении ВСУ под вражеским огнем авиации отразили все атаки врага в районе Авдеевки. В то же время оккупанты из артиллерии обстреляли более 15 населенных пунктов.
- Кроме того, на Донецком направлении продолжаются тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское южнее Макаровки по течению реки Мокрые Ялы.
- Заметим, что россияне сосредоточили 100-тысячное войско на Купянском направлении. В то же время командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский отметил, что несмотря на попытки продвижения россиян, ВСУ удается оказывать мощное сопротивление. К тому же группировка оккупантов хоть большая, но недостаточно мотивированная и обученная.