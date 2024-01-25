Авдеевка будет в центре внимания: на каких еще направлениях могут давить россияне
На днях офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов сообщил, что российская армия готовится к новому витку битвы за Авдеевку, подтянув на это направление 40 тысяч резервистов. Однако не только на Авдеевском направлении будет давить враг.
В эфире 24 Канала военный обозреватель Денис Попович предположил, где россияне могут активизировать наступательные действия. Отметим, что на ключевых участках фронта Украина строит собственную "линию Суровикина".
Важно Бои очень тяжелые: в чем наибольшая опасность на Авдеевском фронте
На чем армия Россия сконцентрирует усилия
По мнению военного обозревателя, наступлений на новых направлениях, по которым были прогнозы, в частности Харьковском или Черниговском, не будет. Однако российские захватчики будут продолжать атаковать прежде всего Авдеевку и Юг Украины.
Вполне вероятно, что на Запорожском направлении оккупанты будут пытаются восстановить свои позиции. Противник может наступать от Марьинки в сторону Курахово или Угледара. Также россияне будут концентрировать свои усилия на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлениях.
Авдеевка будет в центре внимания. Прошли новогодние праздники и, возможно, враг накопил ресурсы и будет пытаться дальше давить на этих участках фронта,
– сказал Попович.
По его словам, на Авдеевское направление больше всего приковано внимание, ведь захват города – это политическая цель, чтобы Владимир Путин мог показать хотя бы какую-то победу накануне так называемых президентских выборов.
Ситуация в районе Авдеевки: последние новости
- За прошедшие сутки Силы обороны отбили 4 атаки врага в районе Авдеевки и еще 8 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
- Наши защитники ценой титанических усилий держат оборону на Авдеевском направлении. По словам начальника Авдеевской МВА Виталия Барабаша, пока в Авдеевке нет ни одной диверсионной группы. В то же время продолжаются российские штурмы.
- Бойцы ВСУ 20 января ликвидировали заместителя командира батальона сепаратистов "Пятнашка" Владимира Харабуа, который очень хотел захватить Авдеевку.