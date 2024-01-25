Авдеевка будет в центре внимания: на каких еще направлениях могут давить россияне

На днях офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов сообщил, что российская армия готовится к новому витку битвы за Авдеевку, подтянув на это направление 40 тысяч резервистов. Однако не только на Авдеевском направлении будет давить враг.

В эфире 24 Канала военный обозреватель Денис Попович предположил, где россияне могут активизировать наступательные действия. Отметим, что на ключевых участках фронта Украина строит собственную "линию Суровикина".

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По мнению военного обозревателя, наступлений на новых направлениях, по которым были прогнозы, в частности Харьковском или Черниговском, не будет. Однако российские захватчики будут продолжать атаковать прежде всего Авдеевку и Юг Украины.

Вполне вероятно, что на Запорожском направлении оккупанты будут пытаются восстановить свои позиции. Противник может наступать от Марьинки в сторону Курахово или Угледара. Также россияне будут концентрировать свои усилия на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлениях.

Авдеевка будет в центре внимания. Прошли новогодние праздники и, возможно, враг накопил ресурсы и будет пытаться дальше давить на этих участках фронта,

– сказал Попович.

По его словам, на Авдеевское направление больше всего приковано внимание, ведь захват города – это политическая цель, чтобы Владимир Путин мог показать хотя бы какую-то победу накануне так называемых президентских выборов.

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