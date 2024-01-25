В етері 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович припустив, де росіяни можуть активізувати наступальні дії. Зазначимо, що на ключових ділянках фронту Україна будує власну "лінію Суровікіна".
Важливо Бої дуже важкі: у чому найбільша небезпека на Авдіївському фронті
На чому армія Росія сконцентрує зусилля
На думку військового оглядача, наступів на нових напрямках, щодо яких були прогнози, зокрема Харківському або ж Чернігівському, не буде. Однак російські загарбники продовжуватимуть атакувати передусім Авдіївку та Південь України.
Цілком імовірно, що на Запорізькому напрямку окупанти намагатимуться відновити свої позиції. Противник може наступати від Мар'їнки у бік Курахового або Вугледара. Також росіяни концентруватимуть свої зусилля на Куп'янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках.
Авдіївка буде в центрі уваги. Минули новорічні свята й, можливо, ворог накопичив ресурси та намагатиметься далі тиснути на цих ділянках фронту,
– мовив Попович.
За його словами, на Авдіївський напрямок найбільше прикута увага, адже захоплення міста – це політична мета, щоб Владімір Путін міг показати хоча б якусь перемогу напередодні так званих президентських виборів.
Ситуація у районі Авдіївки: останні новини
- За минулу добу Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.
- Наші захисники ціною титанічних зусиль тримають оборону на Авдіївському напрямку. За словами начальника Авдіївською МВА Віталія Барабаша, наразі в Авдіївці немає жодної диверсійної групи. Водночас тривають російські штурми.
- Бійці ЗСУ 20 січня ліквідували заступника командира батальйону сепаратистів "П'ятнашка" Володимира Харабуа, який дуже хотів захопити Авдіївку.