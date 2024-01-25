В етері 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович припустив, де росіяни можуть активізувати наступальні дії. Зазначимо, що на ключових ділянках фронту Україна будує власну "лінію Суровікіна".

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На думку військового оглядача, наступів на нових напрямках, щодо яких були прогнози, зокрема Харківському або ж Чернігівському, не буде. Однак російські загарбники продовжуватимуть атакувати передусім Авдіївку та Південь України.

Цілком імовірно, що на Запорізькому напрямку окупанти намагатимуться відновити свої позиції. Противник може наступати від Мар'їнки у бік Курахового або Вугледара. Також росіяни концентруватимуть свої зусилля на Куп'янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках.

Авдіївка буде в центрі уваги. Минули новорічні свята й, можливо, ворог накопичив ресурси та намагатиметься далі тиснути на цих ділянках фронту,

– мовив Попович.

За його словами, на Авдіївський напрямок найбільше прикута увага, адже захоплення міста – це політична мета, щоб Владімір Путін міг показати хоча б якусь перемогу напередодні так званих президентських виборів.

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